Guardiola no se muerde la lengua: "Si esto fuese el Barça o el Madrid me habrían despedido"

Pep Guardiola no acostumbra a morderse la lengua. Ni cuando las cosas no van del todo bien. Nadie puede negar que la temporada del Manchester City fue decepcionante, después de agotar prematuramente sus opciones al título de la Premier League, caer eliminado de la Champions League en el play-off ante el Real Madrid o ceder el trofeo de la FA Cup al Crystal Palace. Borrón y cuenta nueva, como suele decirse. El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina y, tras una inversión descomunal, el cuadro 'cityzen' oposita al trofeo.

De esta forma, se abrió en canal en una nueva entrega de 'Premier Corner by Guiness 0,0' en 'DAZN': "Siempre he sido capaz de darle la vuelta a las cosas que no van bien, pero este año no lo he logrado. La situación ha podido conmigo", arranca. Al ser preguntado sobre la distinta vara de medir en la paciencia con los técnicos en las competiciones inglesas y en las españolas, no se guardó nada.

"Con el año que hemos tenido, si esto fuese España, en octubre, noviembre o diciembre yo no estaría entrenando. Si esto fuese el Barça o el Madrid me habrían despedido, pero aquí ni se planteó. Hay que tener un poco más de paciencia. Mira a Carlo Ancelotti: ha ganado la Champions y LaLiga hace cuatro días y ahora se va a entrenar a Brasil", espetó.

Se deshizo en elogios hacia el bueno de Lamine Yamal, argumentando que "esta madurez la tienes con 24 o 25 años, pero no con 17". "Parece que con jugadores con tanto talento tienes que jugártela en cada jugada, tirarte un triple a lo Curry. Pero no hace falta. Viene aquí, da un toque, descansa tres minutos, otro toque, una conducción pequeña y la vuelve a pasar… y así te gana el partido".

Eso sí, no dudó en afirmar que "para mí no habrá nadie en el mundo como Messi", pese a valorar la suerte que tiene el Barça de "volver a encontrar a un chico que tiene una perspectiva así".