Guardiola mira a Europa: "Es una final"

El Manchester City se juega mucho. Las plazas europeas en la Premier League están muy caras, y el equipo de Pep Guardiola no ha hecho los deberes a tiempo para poder encarar el final de temporada con cierta comodidad.

Este martes, el conjunto 'cityzen' recibe al Aston Villa (Etihad Stadium, 21:00h CET) en un partido clave para las aspiraciones y las posibilidades de ambos de recibir equipos europeos en su estadio de nuevo la próxima temporada.

Ambos equipos, cuarto y séptimo en la tabla, tan solo los separan un punto. El Manchetser CIty cuenta con 58, a una unidad del Newcastle, y el Aston Villa tiene 57 puntos, cerrando una férrea lucha de cinco equipos separados por dos puntos luchando por cuatro plazas europeas, tres en Champions y una en Europa League.

"El partido ante el Aston Villa es una final. Y después, el partido contra el Wolves volverá a ser una final, y Southampton, porque cada punto, cada partido cuenta. Pero el de esta es un aspirante a clasificarse para la Champions", dijo Guardiola en rueda de prensa. "Cuando vi el partido ante el PSG de mi amigo Luis Enrique me quedé realmente impresionado. Pueden jugar con un bloque bajo, y cuando deciden usar sus armas, la velocidad, las jugadas a balón parado, están increíblemente bien organizados con Unai Emery. Es una final y necesitamos a nuestra gente porque creo que nuestra gente quiere la Champions League la próxima temporada otra vez".

El técnico también alabó a una de las estrellas del rival, que vistió la camiseta 'sky blue' en el pasado, Morgan Rogers: “Estaba en el filial y entrenaba a veces con nosotros. Y por un instante, vimos algo, podía hacerlo. Pero el impacto que ha tenido en el Villa ha sido... ¡Menudo jugador! ¡Tuvimos un jugador excepcional aquí, sin duda!”

Además, el de Santpedor se refirió a Jeremy Doku y afirmó que esta temporada "he sido muy injusto con él en los últimos partidos. Recuerdo contra los Spurs, o Brighton por ejemplo, sin él no habría sido posible. Pero la única razón por la que no juega últimamente es porque no atacamos en los últimos partidos con los extremos".

Finalmente, en cuanto al mercado, Guardiola no descartó del todo reforzar la línea defensiva: "No creo que el club necesite centrales porque tenemos muchos. Y fichamos a dos jóvenes en enero. Pero ya veremos".

EMERY: "NO PODEMOS PARAR"

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, afirmó que "estamos en un momento clave de la temporada. Mañana es la jornada 34 contra el Manchester City, uno de los equipos que aspira a estar entre los cuatro o cinco primeros. Quisieron ganar el título, pero este año ha sido más difícil para ellos".

"No podemos parar", añadía el técnico español. "Mi respeto por ellos es enorme, como siempre. Estamos listos. Todos los jugadores y trabajadores del Aston Villa están muy concentrados en este momento. Mañana prepararemos el partido lo mejor posible y todos los jugadores estarán disponibles para mañana".