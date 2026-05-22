Guardiola se va del Manchester City: última hora sobre su despedida y reacciones, en directo

El jeque Mansour, muy emocionado

“Dije hace mucho tiempo que el Manchester City debía contar con las mejores personas a su disposición, tanto dentro como fuera del campo. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición. Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una huella que nace más de cómo ganó que de los muchos trofeos que levantó. Tiene mi gratitud eterna y la de toda la familia City, una familia de la que siempre formará parte”, comentó en un video publicado por el Manchester City.