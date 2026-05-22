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Guardiola se va del Manchester City: última hora sobre su despedida y reacciones, en directo
El Manchester City ha hecho oficial la marcha de Pep Guardiola este viernes al mediodía
Sigue todas las reacciones y la última hora de la marcha de Pep Guardiola del Manchester City en SPORT.
El jeque Mansour, muy emocionado
“Dije hace mucho tiempo que el Manchester City debía contar con las mejores personas a su disposición, tanto dentro como fuera del campo. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición. Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una huella que nace más de cómo ganó que de los muchos trofeos que levantó. Tiene mi gratitud eterna y la de toda la familia City, una familia de la que siempre formará parte”, comentó en un video publicado por el Manchester City.
Confirmado: el Etihad tendrá la 'Grada Pep Guardiola'
El Manchester City ha anunciado que la Tribuna Norte del Etihad estará dedicada a Pep Guardiola. La 'Grada Pep Guardiola' servirá para celebrar los 10 años del catalán en el club y tendrá varias menciones como 'Game Changer' o 'History Maker'. “Dije hace mucho tiempo que el Manchester City debía contar con las mejores personas a su disposición, tanto dentro como fuera del campo. Durante diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición”, afirmó el jeque Mansour.
Las palabras de Tuchel
Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha definido en pocas palabras la carrera de Guardiola: "Pep hizo una gran revolución en el Barcelona, puso todo patas arrriba en Alemania y luego pulverizó todos los récords en Inglaterra".
¿Y ahora qué?
Tal y como informamos en SPORT, la intención de Guardiola es disfrutar de un año sabático antes de volver a la acción. Su deseo, como él mismo ha expresado en alguna ocasión, es dirigir una selección. Sobre la mesa tiene opciones muy jugosas. Todos los detalles, aquí.
Seguirá ligado al club
Según informó el City en el comunicado oficial del adiós de Guardiola, el técnico serguirá vinculado al City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.
La Liga de los 100 puntos
Además, en la campaña 2017-18, el conjunto mancuniano logró 100 puntos en el campeonato, siendo la mayor puntuación de la historia, y logró el mejor registro de goles marcados con 106.
Un dato asombroso
Pep Guardiola deja Inglaterra siendo el entrenador con mayor porcentaje de victorias, habiendo dirigido un mínimo de 50 partidos, desde la creación de la Premier League en la temporada 1992-93.
20 títulos
Su palmarés en el Manchester City es impresionante: 20 títulos en una década y un dominio espectacular en Inglaterra. Guardiola también conquistó la única Champions League de la historia del club.
Tenía contrato hasta 2027
Pep dice adiós al City pese a tener contrato en vigor hasta junio de 2027 después de conseguir un doblete esta temporada (Carabao Cup y EFL Cup) y de no poder levantar la Premier League, en manos del Arsenal a falta de un partido por el final de liga. Este es el vídeo en el que ha anunciado su adiós:
Míchel también elogia a Guardiola
Otro de los entrenadores que estaba ofreciendo su respectiva rueda de prensa cuando el City comunicó el adiós de Pep Guardiola fue Míchel, técnico del Girona: "Para mi es el mejor de la historia. No solo por el city, por lo que ha hecho en el fútbol. Espero que continúe entrenando", señaló el vallecano, que se juega la permanencia en Primera este sábado ante el Elche.
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