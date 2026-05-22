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Guardiola se va del Manchester City: última hora sobre su despedida y reacciones, en directo

El Manchester City ha hecho oficial la marcha de Pep Guardiola este viernes al mediodía

El emotivo video del adiós de Pep Guardiola al Manchester City

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Àlex Calaff

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Sigue todas las reacciones y la última hora de la marcha de Pep Guardiola del Manchester City en SPORT.

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