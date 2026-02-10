Guardiola rebaja la euforia y avisa antes del Fulham: "Así es el fútbol"

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en la previa del Manchester City–Fulham de este miércoles 11 de febrero, correspondiente a la jornada 26 de la Premier League, con un mensaje de cautela pese al buen momento que atraviesa su equipo. El técnico catalán quiso rebajar la euforia tras una semana especialmente positiva para los 'citizens', marcada por la agónica remontada en Anfield ante el Liverpool (1-2) y la clasificación para la final de la Carabao Cup tras superar al Newcastle.

Buenas noticias para los 'sky blues'

Guardiola confirmó buenas noticias. El central uzbeko, Abdukodir Khusanov, está "bien y disponible para el partido", mientras que John Stones "vuelve" tras sus problemas en el muslo. La recuperación del central inglés es clave para una defensa que ha sufrido altibajos durante la temporada. Sin embargo, el técnico de Santpedor enfatizó en que el foco está puesto únicamente en el próximo rival.

El Arsenal, un rival inalcanzable

El entrenador 'blue' se sinceró al analizar la situación en la lucha por el título y la diferencia de puntos con el Arsenal. "La distancia aún no es muy grande, pero teniendo en cuenta cómo le está yendo al Arsenal, seis puntos son muchos", señaló Guardiola, subrayando la regularidad de los 'gunners'. "Cada encuentro será importante y tenemos que centrarnos en lo que toca ahora", insistió.

Futuro ilusionante para Marco Silva y Oscar Bobb

Sobre el Fulham, Guardiola mostró un profundo respeto por el trabajo de Marco Silva, a quien elogió abiertamente: "Tiene el destino para ser uno de los mejores entrenadores". El técnico portugués asumió el cargo en julio de 2021, cuando los 'Cottagers' estaban en Championship, y consiguió el ascenso en su primer año. Desde entonces, Silva ha mantenido siempre al equipo en media tabla, consiguiendo ser un club asentado en la máxima categoría del fútbol inglés.

Uno de los momentos más destacados de la comparecencia llegó al hablar de Oscar Bobb. Guardiola no ocultó su confianza en el joven jugador noruego: "No tengo ninguna duda sobre su potencial. Si quiere convertirse en un jugador de primer nivel, lo será". El atacante de 22 años firmó en el pasado mercado invernal por el Fulham, procedente del Manchester City, por una cifra superior a los 31 millones de euros.

Guardiola rebaja la euforia 'citizen'

Finalmente, Guardiola se refirió a la victoria del pasado domingo en Anfield, aunque restó importancia al impulso anímico que significó el triunfo: "Todavía no he visto a los jugadores. Ya veremos", comentó el técnico catalán. El entrenador recordó que el resultado se decidió por detalles: "Empatamos con un centro desviado y luego marcamos tras un rebote. Después tuvimos una parada increíble de Giorgio (Donnarumma). Así es el fútbol".

El City llega en buena dinámica, pese a tener un mes de enero irregular, a un tramo decisivo de la temporada. Guardiola insistió en que el objetivo es "tratar de lograr la regularidad" que les ha faltado en los últimos meses. El partido en el Etihad Stadium ante el Fulham será una nueva prueba para confirmar si este momento dulce puede transformarse en continuidad en la carrera por el título.