A Guardiola no le preocupan los cambios: "En 2016 tenía pelo"

No está el Manchester City para tirar cohetes. El equipo 'skyblue' suma tan solo tres puntos después de disputar las primeras jornadas de la Premier League con una victoria contra el Wolverhampton y dos derrotas frente al Tottenham y el Brighton. Necesita reaccionar cuanto antes el cuadro de Pep Guardiola para no descolgarse de la cabeza de la clasificación a las primeras de cambio.

Pese a este mal momento, el técnico de Santpedor reafirmó su compromiso con el club en la rueda de prensa previa al derbi contra el Manchester United: "No estaré en el City cuando sienta que el club necesita un cambio. Pero ahora mismo siento que quiero hacerlo, más que nunca después de lo que pasó la temporada pasada".

Pep Guardiola y Rayan Cherki, en el primer partido de la temporada de la Premier League del Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

"Y especialmente ahora, en este momento, quiero estar al frente de todo el club para esforzarme cada vez más, para mantener la situación con mis jugadores, intentando lograrlo. No estoy aquí solo por haberlo hecho en el pasado. Me gusta mirar hacia adelante, por eso tuvimos un éxito increíble, porque siempre estamos pensando en lo que viene después", agregó.

El City llega al derbi de Mánchester con la necesidad de volver a sumar, pero también con las ausencias importantes de Rayan Ait-Nouri, Omar Marmoush y Rayan Cherki. "Tengo 16 jugadores disponibles ahora, sí, es más fácil elegir. No tengo 26", apuntó Guardiola que también cuenta con la duda de John Stones: "El resto está bien, al parecer. Stones también es duda. No es un problema grave, pero es duda para el domingo".

El verano fue muy movido para el Manchester City con las llegadas de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma y Sverre Nypan y salidas importantes como Ederson, Akanji, Kevin de Bruyne, Gündogan o Grealish. Preguntado sobre si se siente en una situación parecida al 2016, Guardiola bromeó apuntando que "tenía pelo en ese momento".

"Cuando cambias a 10 jugadores en un periodo de cuatro o cinco meses, todo tiene que estar pactado, arreglado y coordinado. Estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero aún tenemos que ser más constantes. Pero poco a poco, lo haremos", apostilló.

Además, quiso mandar un mensaje de agradecimiento a algunos jugadores que no están en el equipo: "Sería impensable lo que habríamos hecho sin ellos. Ederson ayudó a crear un estilo especial, nuestro portero durante la mejor década de este club. Gündogan fichó cuando llegué, ¡qué inteligente! Y Manu [Akanji] por diferentes razones se ha ido. Personalmente, les deseo lo mejor a los tres porque nos ayudaron mucho a ser quienes somos".

Por último, defendió el fichaje de Gianluigi Donnarumma: "El mercado nos dio la oportunidad de ficharlo; 26 años, una experiencia increíble en grandes clubes y la selección nacional". "No le pediré a Gigio que haga algo con lo que no se sienta cómodo. Estamos hablando del mejor jugador que he visto en distribución, tanto a corto como a largo plazo, como Ederson. No fichamos a Gigio para que hiciera lo que Ederson ha hecho. Tiene otras cualidades", añadió.