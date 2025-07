Guardiola le lava la cara al City: dos cambios clave

El Manchester City echará a rodar el próximo lunes 28 de agosto. La temporada fue larga, especialmente para un Pep Guardiola que vivió un año inédito, pues la Community Shield evitó que fuese en blanco. Y culminada en un Mundial de Clubes cuya andadura arrancó con buen pie, pero acabó mucho antes de lo esperado.

La actividad no frenó en los despachos durante la ventana extraordinaria de fichajes (1-10 de junio) para concretar las llegadas de los refuerzos que iban a formar parte de la expedición 'cityzen' rumbo a Estados Unidos: Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Marcus Bettinellli. Semanas después, se anunció a Sverre Nypan, prometedora joya noruega.

En Mánchester están más que acostumbrados a protagonizar veranos de excesos. De inversiones millonarias para mejorar, más si cabe, una plantilla de primer nivel. Pero una temporada tan atípica - y decepcionante - como fue esta pasada 2024/25, implicaría ir más allá. Bastante más allá. Un lavado de cara en el staff técnico, ¿por ejemplo?

El pasado 10 de junio, como aperitivo al inicio del Mundial, la entidad mancuniana anunciaba con orgullo "dos incorporaciones clave" al cuerpo técnico de Pep Guardiola: Pepijn Lijnders y James French. Entrenador asistente y entrenador de jugadas a balón parado, respectivamente. El primero es un viejo conocido del de Santpedor, pues fue la mano derecha del rival más duro de su carrera, Jürgen Klopp, durante toda una década.

Pepijn Lijnders fue el asistente de Klopp en el Liverpool / X

Némesis de Pep

El neerlandés se unió al Liverpool en 2014, pero para asistir a Brendan Rodgers. Un año, después, en 2015, Klopp cogió las riendas del proyecto de Merseyside. Asumió el cargo de entrenador del RB Salzburg para la 24/25, cuando Arne Slot sustituyó a Klopp, donde estuvo seis meses al frente del club propiedad de Red Bull.

"Nunca entrenaría con nadie que no fuese Jürgen", unas palabras que no envejecerían demasiado bien. Pero aquí está, siendo la nueva mano derecha de un maestro como Pep. Profeta de un fútbol ofensivo, cuya filosofía se basa en la verticalidad y en la presión tras pérdida. Un ideario que 'choca' con la propuesta asociativa y de control del de Santpedor. "Me ha abierto los ojos en muchas cosas", desveló Pep.

Viejo conocido

Un mes más tarde, el 15 de julio para ser exactos, la entidad 'skyblue' anunció el nombramiento "permanente" de Kolo Touré como entrenador asistente tras desempeñar dicho papel durante el Mundial de Clubes. El marfileño, que tuvo una ilustre etapa como futbolista, militando en City o Arsenal, estuvo como ayudante en el U18 del club 'cityzen'.

“No solo aporta su inmensamente valiosa experiencia en la élite del fútbol, sino que también tiene una profunda conexión con el Manchester City y un profundo conocimiento del club", manifestó Hugo Viana, director deportivo. Actuará, además, como vínculo entre la Academia y el primer equipo.