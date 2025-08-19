Guardiola juega al despiste con su futuro

En una temporada en la que no defiende título, el Manchester City no pudo iniciar su andadura en la Premier League 2025/26 con mejor pie: con goleada al Wolverhampton en el Molineaux (0-4). Erling Haaland se reencontró con el gol, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki 'mojaron' y causaron furor y James Trafford echó el cerrojo. Y Pep Guardiola, que desde que renovó su contrato con el club mancuniano hasta 2027 ha ido lanzando mensajes enigmáticos sobre puede ser su próximo movimiento, volvió a pronunciarse sobre su futuro más cercano en una entrevista con el canal 'Men In Blazers'.

Declaró su amor por la ciudad de Mánchester, que lleva nueve años siendo su casa: "Cuando llevas 10 años en un sitio, es porque estás cómodo", expresó. Y dejó caer que podría seguir al mando del equipo más allá de esos dos años que le restan según dicta su actual contrato. Unas declaraciones que distan de aquellas palabras que articuló en julio, cuando aseguró que se tomaría un descanso cuando finalizara "esta etapa con el City".

"Ahora me siento bien"

"Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero ahora me siento bien, diría yo", soltó. Aseguró que el equipo "me está dando buenas vibraciones, empezando por el Mundial de Clubes en Estados Unidos", donde vio algo que le gustó y "echamos de menos la temporada pasada".

Habló de algún nombre propio, como de un Rayan Cherki a quien ve que tiene "pasión" por convertirse en un jugador 'top' mundial. "Es un jugador con un talento increíble; su manejo del balón con ambas piernas es excelente. Lo conocemos un poco de su etapa en el Lyon, pero ahora tenemos que empezar a conocernos mutuamente, saber exactamente lo que queremos y lo que tenemos que hacer", detalló.

Pep afronta una apasionante campaña, pues desde que se hiciera con las riendas del proyecto en 2016, tan solo vivió dos temporadas en blanco: la primera - 2016/17 - y esta última - 2024/25 -.