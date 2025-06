Guardiola, en modo jeque: más de 300 millones en 2025

Se veía venir. La venganza es un plato que se sirve frío. Y, por suerte - o por desgracia -, los - muchos - problemas del Manchester City tenían fácil solución: tirar de chequera. Así de sencillo. Como si no estuviéramos acostumbrados a presenciar inversiones millonarias cada verano desde que Pep Guardiola cogiera las riendas del proyecto en verano de 2016. Tras un año inédito, y prácticamente en blanco - solo la Community Shield -, el de Santpedor chasqueó los dedos y, una vez más, todos sus deseos se hicieron realidad.

La filosofía que se practica en los despachos del Etihad Stadium es simple: acatar las órdenes de Pep. Armar una plantilla lo suficientemente competitiva como para competir - valga la redundancia - por todo. Y con fondo de armario, claro. Todo ello sin mirar el precio. Ni, muchas veces, pensar si se trata de una apuesta arriesgada, ya sea por el coste o por la carencia de experiencia en la élite. Pero el Manchester City no debe preocuparse por las normas que rige el fair play financiero.

SIN MARGEN DE ERROR

Véase, si no, como al club no le importó tener que invertir varias veces por el mismo perfil de futbolista. Es decir, que si una apuesta concreta de Pep no cumplía con las expectativas, rápidamente se buscaría a un reemplazo. Ocurrió con Kalvin Phillips, fichado por 50 millones de euros en 2022 tras destaparse en el Leeds, pero que no ofreció dichas prestaciones en el Etihad y, por lo tanto, llegó Matheus Nunes (62 millones), una de las caras visibles del Wolves, un año más tarde. El luso, pese seguir vistiendo la elástica 'cityzen', tampoco se ajustaría a las pretensiones de Pep, que incluso le usaría de lateral o carrilero.

Kalvin Phillips, durante el amistoso de pretemporada ante el Barça / @kalvinphilips

Pues bien, después de que la 2024/25 no empezara con buen pie, hasta el punto de sufrir una crisis sin precendentes, la dirección deportiva adoptó un plan distinto y estuvo muy activa durante el mercado invernal. "La falta de efectivos avanzó la contratación de jugadores", tal y como contó Martí Perarnau a SPORT en febrero. "El City acostumbra a fichar en verano, no suele hacerlo en invierno", añadió, detallando que Aymeric Laporte había sido la única excepción.

SOLUCIONES DE EMERGENCIA

Así, se fichó a un total de cinco futbolistas: Omar Marmoush (75M), Nico González (60M), Abdukodir Khusanov (40M), Vitor Reis (37M) y Juma Bah (6M) - cedido al Lens hasta final de curso. 218 'kilos' para - intentar - salvar la temporada. Se dice pronto.

Pero el City cayó eliminado de la Champions en el play-off ante el Madrid, se despidió prematuramente de la Premier, perdió la final de la Carabao Cup contra el Crystal Palace y sufrió hasta el final para clasficarse para la próxima edición de la máxima competición continental. "Ha sido por una causa de fuerza mayor. Es un plan que estaba pensado para verano. Vienen para sumar en la rotación, pensando en el proyecto de la temporada que viene", desgranó Perarnau.

Nico González, durante el partido contra el Real Madrid / EFE

Ni seis meses después, con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, Pep volvería a hacer de las suyas: Rayan Aït-Nouri (40M), Rayan Cherki (40M), Tijjani Reijnders (70M). Tres -cuatro si incluimos a Marcus Bettinelli, exguardameta del Chelsea - refuerzos 'top'... que podrían ser más.

OTRO DERROCHE EN CAMINO

Nouri completó un gran curso y se convirtió en el primer lateral izquierdo que el City ficha en seis años. Cherki logró esa estabilidad que tanto andaba buscando y brilló con luz propia en un Lyon en ruinas. Y Reijnders llevaba un par de cursos siendo de lo mejorcito del Milan.

El City ficha a Tijjani Reijnders / Manchester City

Khaldoon Al Mubarak tenía razón. “En enero llegaron cuatro jugadores, lo que ofrece una idea de lo que está por venir este verano. Seguiremos así, sirviendo las necesidades del club”, enunció en una entrevista con los medios del club. "Seguiremos haciendo nuestro trabajo, con una idea clara. Nuestro objetivo es tener una plantilla nueva lista para el Mundial de Clubes”, concluyó. No llegaron Florian Wirtz ni Morgan Gibbs-White, pero el Manchester City lleva desembolsados 150 'kilos'... en junio. 368 millones en 2025. Una brutalidad.