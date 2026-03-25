Guardiola intimida a la historia: un récord que ya no es intocable

Saliba, Ødegaard, Gabriel Jesus, Declan Rice, Havertz, Raya, Mikel Merino, Gyökeres, Zubimendi, Eze, Madueke y un largo etcétera de futbolistas que se traducen en un gasto de más de 1.000 millones de euros desde 2020. La llegada de Mikel Arteta al banquillo del Arsenal en la 2019/20 coincidió con la consecucción de la FA Cup y, la dirección deportiva, respaldada por los propietarios, apostó por construir, a golpe de chequera, un proyecto ambicioso con el preparador de San Sebastián como piedra angular. El gran objetivo, sin embargo, una Premier League que se resiste desde la 03/04 con Los Invencibles de Arsène Wenger, continúa intacto.

A la tercera va a la vencida. O eso suele decirse. Y, salvo hecatombe mayúsula, en el norte de Londres ya se preparan para cantar el alirón. "La Premier está en su mano", aseguró Pep en Wembley. Los 'skyblues' están, con un partido menos, a nueve puntos del líder a falta de siete jornadas para el final. O lo que es lo mismo: 21 puntos en juego.

Tienen que enfrentarse, pero el calendario de los 'Gunners' es, a priori, bastante propicio: Bournemouth, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace. Los mancunianos, por su parte, deberán medirse a Chelsea, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth y Aston Villa.

Jugadón de Pep

El maestro ganó al discípulo. Y Pep, además de convertirse en el primer entrenador en conquistar cinco Copas de la Liga, dejó a su amigo y exalumno sin el póker de títulos. La clave del éxito del City en Wembley residió en su estrategia para desbaratar el plan de juego del Arsenal.

Kepa le regaló a O'Reilly su primer gol, pero el 4-2-4 sin balón que dibujó Pep obligó al meta, que no estaba presionado, a jugar en largo. Y ahi los zagueros del City se mostraban agresivos para ganar la primera acción. El excelente partido de Rodri y de Bernardo Silva, claves en la construcción, también tuvo mucho que ver.

Histórico

El preparador de Santpedor sumó un nuevo título a su palmarés, alcanzando así los 40 trofeos como entrenador y situándose a nueve del histórico registro de Sir Alex Ferguson, que lidera la clasificación de técnicos más laureados con 49 en su haber.

Lo ha logrado en tiempo récord, puesto que solo ha necesitado 18 temporadas en los banquillos, mientras que Ferguson, que se retiró en 2013, acumuló su extenso palmarés a lo largo de 39 años de carrera, entre su etapa en el Aberdeen y su legendario ciclo en el Manchester United.

Pep Guardiola celebra uno de los goles de O'Reilly en el Arsenal-Manchester City / EFE

Desde su llegada a Mánchester, ha conquistado nada menos que 19 títulos, convirtiéndose con amplia diferencia en el entrenador más exitoso de la historia del club: "Ganar 19 títulos en diez años en el fútbol moderno, en Inglaterra y en Europa, es increíble", señaló un pletórico Pep.

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Ya saben que el futuro de Guardiola es toda una incógnita, pero si cumple su contrato (2027), podría acercarse al récord de Ferguson. En términos estadísticos, el catalán, que alcanzó los 1.000 partidos en los banquillos en noviembre, mantiene una media cercana a un título cada 26 partidos, con lo que, si sigue esta dinámica, necesitaría 234 encuentros más para igual a Ferguson.