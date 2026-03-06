Guardiola insiste: "Tenemos menos recuperación para jugar contra el Real Madrid"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistió en que la desventaja de jugar este sábado contra el Newcastle United por la noche es que van a tener menos recuperación para enfrentarse al Real Madrid.

El técnico español fue preguntado este viernes en rueda de prensa por el horario del encuentro, el cual ya criticó anteriormente porque, en su opinión, tendrían que haber jugado a las 15:00 como el resto.

"Esto tiene una ventaja, y es que no viajamos hoy. Viajaremos mañana, jugaremos y volveremos. La desventaja es que vamos a tener menos tiempo de recuperación contra el Real Madrid", apuntó el técnico de Sampedor en rueda de prensa.

Después del partido contra el Newcastle, que se disputará a las 20:00 hora local, el City se trasladará a Mánchester, donde se quedará hasta el martes por la tarde que viaje a Madrid para disputar el miércoles el encuentro de ida de octavos de final contra los blancos.

Los mancunianos apurarán todo el tiempo posible en sus instalaciones y se ejercitarán en su ciudad deportiva en lugar de hacerlo en el Santiago Bernabéu.

"Tenemos muchos partidos en un margen muy corto de tiempo. Muchos viajes, la fatiga está ahí, hay que ir a Madrid, luego a Londres... Necesitamos usar a todos los jugadores de la plantilla si queremos jugar al nivel al que queremos".

La recuperación de Rodri

El español, además, subrayó su confianza en que Rodrigo Hernández se encuentra cerca de su mejor nivel y apuntó que la regularidad de jugar partidos le ha ayudado mucho.

El centrocampista español se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en septiembre de 2024 y una vez recuperado de este problema encadenó varias recaídas y algunos problemas musculares que no le permitieron jugar con regularidad durante la primera parte de la temporada.

Sin embargo, Rodri ha jugado en todos los encuentros que el City ha disputado en este 2026 a excepción del último duelo en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Galatasaray en el que estuvo suspendido por una tarjeta roja que recibió contra el Bodo/Glimt.

"Finalmente está ocurriendo. Como todos queríamos desde hace tiempo cuando volvió (de la lesión de rodilla). Está volviendo a ser el que era a base de jugar, jugar y jugar", afirmó Guardiola.

"Poco a poco está mejorando. Todo el mundo lo sabe", agregó el técnico de Sampedor, que insistió en que en esta parte de la temporada van a tener que utilizar a todos los futbolistas disponibles por el duro calendario que tienen por delante al estar involucrados en cuatro competiciones distintas.

La vuelta de Rodri, no obstante, ha tenido consecuencias negativas en Nico González, que jugó mucho durante la ausencia de su compañero, pero que solo ha sido titular en dos ocasiones desde principios de febrero y en los últimos tres partidos no ha disputado ni un minuto.