Guardiola es insaciable: histórica cuarta final de la FA Cup para el Manchester City con protagonismo de Nico González

No fue su partido más brillante. Ni su actuación más convincente. Pero el Manchester City volverá a Wembley, por mucho que el Southampton -equipo de la segunda categoría inglesa- le exigiera (2-1). Será la final número 34 de la carrera de Pep Guardiola en los banquillos, la 44 si contamos su trayectoria como futbolista. La cuarta final de FA Cup consecutiva, récord histórico. Casi nada.

Dosificó Pep Guardiola a sus futbolistas, plantenado una alineación titular con muchos reservas. Daba gozo contemplar el banquillo del Manchester City, trufado de sus habituales estrellas. Le costó al cuadro mancuniano entrar en harina, con un Southampton bien pertrechado en su área. Aun así, los 'saints' no descartaban el contragolpe, y en uno de ellos el brasileño Scienza encontró premio, aunque el 0-1 no subió al marcador de la catedral del fútbol inglés al partir en posición antirreglamentaria.

Rotaciones masivas

Muy poco del City en la primera mitad. No encontraban los celestes espacios, facilitando con su juego lento y predecible el trabajo de la defensa del Southampton. Las únicas veces que lograron generar peligro fue desde acciones individuales, tirando del indudable talento del fondo de amario 'cityzen'.

Pep Guardiola, dando instrucciones desde el banquillo de Wembley / EFE

Kovacic rondó el 1-0 en una jugada personal, marchándose de cuantos defensores le salieron al paso. El croata, sin embargo, definió excesivamente cruzado. A cada ocasión fallada, el Southampton reculaba un poco más, hasta colocar dos líneas de cinco en bloque bajo.

Marmoush probó a Peretz superada la media hora, pero el egipcio se encontró con una intervención del israelí junto al palo. Instantes después, Reijnders lo intentó con un remate acrobático en chilena que no fue a portería.

Nula puntería

La 'Guardiolina' al descanso debió ser de órdago porque el City salió con otra mentalidad. Mucho más profundo, cargando el área sin tantos circunloquios, pero sin pegada. No era el día de Marmoush ni de Reijnders, dos fichajes millonarios que no acaban de adaptarse a lo que solicita Pep. Intervino el de Santpedor con una declaración de principios: Doku y Savinho, al campo.

Cherki fue de los más destacados en el Manchester City / EFE

La verticalidad del belga se notó desde la primera acción, en un pase medido que Marmoush malogró por encima del arco. Vaya día del ex del Eintracht, que a renglón seguido no cazó en el segundo palo un centro de Cherki. Por entonces, el partido se había tornado en un monólogo celeste, con los 'saints' rezando en retaguardia.

Pero el fútbol es caprichoso y, en media que tuvo, el Southampton se adelantó en el marcador. Pérdida de Cherki, contragolpe fulgurante y Azaz que la coloca donde duermen las arañas. La alegría duró bien poco en la casa del pobre. Nada más sacar de centro, Doku alojó el empate en la red tras rebotar su disparo en las piernas de Bree.

Necesitaba un acicate el City para espabilar y el gol de Azaz fue el principio del fin del partido. Nico González se inventó un derechazo desde fuera del área para culminar una remontada exprés, para acabar con la resitencia de un Southampton respondón, que por unos segundos soñó con otra machada como la que protagonizó ante el Arsenal.