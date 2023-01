Guardiola: "No podemos ganar la Premier pero ya hemos ganado mucho"

"No fue un gol legal", opinó sobre el tanto de Bruno Fernandes Aseguró que ya lo había avisado: "El United está de vuelta"

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, se mostró contrariado por la derrota encajada en el derbi ante el Manchester United y crítico con la decisión de dar por válido el gol anotado por Bruno Fernandes que supuso el empate, por la posición en fuera de juego de Marcus Rashford.

"No me importa la Premier ni la Copa Carabao (de donde fue eliminado esta semana). No podemos ganar. No me importa porque hemos ganado mucho. Así que no es un problema", dijo el preparador del Manchester City tras el encuentro, en declaraciones en BT.

Guardiola consideró que el gol del empate del United, anotado por Bruno Fernandes, tuvo que ser anulado por fuera de juego de Rashford que "distrajo a los jugadores".

"Rashford está en fuera de juego y Bruno Fernandes, no. Pero Rashford intervino en la jugada y distrajo a nuestro portero y a los defensas. Es lo que es. No es un gol legal", indicó el preparador del Manchester City. "Pero sabemos donde jugamos y es difícil para los árbitros en estos estadios".

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Pep Guardiola, no obstante, se mostró satisfecho por el partido realizado por sus jugadores y elogió al United que ha ganado sus últimos cinco partidos. "El United juega ahora como lo ha hecho siempre, a lo largo de su historia. Ya lo dije hace meses. Están de vuelta", apuntó.

El entrenador español dijo que las ocasiones del Manchester United llegaron solo al contraataque. "Controlamos mucho mejor las transiciones en la segunda mitad y frenamos mejor a Rashford y sus jugadores rápidos. Tuvimos el espíritu adecuado para hacerlo. Pero el tiempo entre el primer y el segundo gol fue demasiado estrecha", lamentó.