PREMIER LEAGUE
Guardiola y De la Fuente sonríen por el mismo motivo; el mejor Rodri está de vuelta: "Es buenísimo. Todo lo que hace es impecable"
El Balón de Oro recupera el timón del City y aprieta la batalla con Zubimendi por un puesto clave en el Mundial
Rodri Hernández puede presumir de algo único en el fútbol: decidir partidos sin marcar ni asistir. El mediocentro español, Balón de Oro y referente del Manchester City, atraviesa ahora sí un momento de forma muy bueno. Una grandísima noticia para Pep Guardiola y también para Luis de la Fuente, que, si no se tuerce nada, podrá disfrutar de la mejor versión de un pilar de la Selección.
El regreso del madrileño a los terrenos de juego tras ocho meses en el dique seco se produjo hace ya un tiempo, pero no estaba rindiendo a su máximo nivel. Algo entendible. Poco a poco ha ido recuperando su rol, asumiendo la responsabilidad de volver a comandar el juego, ordenando a su equipo y siendo la extensión de Guardiola sobre el campo. El 3-0 al Fulham llevó su sello.
Es un honor jugar a su lado y aprender de él cada día, incluso en los entrenamientos
Su compañero Nico O’Reilly le reconoció el trabajo: “Es buenísimo. Todo lo que hace es impecable. Es un honor jugar a su lado. Jugar a su lado y aprender de él cada día, incluso en los entrenamientos, me ayuda muchísimo”, espetó.
Objetivo Mundial: ¿Zubimendi o Rodri?
Esta temporada, Rodri suma ya 20 partidos, en los que ha marcado un gol, y tiene entre ceja y ceja llegar al Mundial al cien por cien. No hace falta explicar la importancia del madrileño en la Selección española. Y si está a su nivel habitual, es difícil que Luis de la Fuente lo deje en el banquillo.
No obstante, la competencia este año será feroz. Más que nada porque en Londres hay un tal Martín Zubimendi que también quiere ser importante en el Mundial. Despliegue físico, capacidad para defender a campo abierto, buen trato de balón, capacidad organizativa… El ex de la Real Sociedad maneja registros muy interesantes.
Sea como fuere, son buenísimas noticias para Luis de la Fuente y para España tener que dudar a quién alinear: si a Rodri o a Zubimendi. Sin duda, en La Roja seguirán muy de cerca lo que pase en Manchester y en Londres. Bendito 'problema' para el seleccionador.
