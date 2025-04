Guardiola, sin filtros: "Nadie se salva, el mundo está loco"

Tras un decepcionante 0-0 en Old Trafford, el Manchester City vuelve a ponerse el mono de trabajo para sumar tres puntos que le devuelvan a la lucha por los puestos de Champions League. El Newcastle no falló ante el Leicester (3-0) y relegó al cuadro 'cityzen' a la sexta posición de la tabla. Y, a la espera de lo que hagan los de Eddie Howe contra el United, el Chelsea ante el Ipswich Town o el Aston Villa en St. Mary's Stadium, los de Guardiola no pueden hacer otra cosa que cosechar el triunfo en la visita del Crystal Palace al Etihad Stadium este sábado (13:30h).

Ya es oficial. La Premier League contará con hasta cinco clubes en la próxima edición de la Champions League. Una novedad que favorece una barbaridad a un Manchester City que está teniendo más dificultades de la cuenta para asegurar su presencia en la máxima competición continental.

Foden, ante Ugarte y Dorgu / X

Sexto, por ahora, se mide a un Crystal Palace en línea ascendente, en el que será el primer encuentro de la competición inglesa con fuera de juego semiautomático. "Creo que lo hacen porque así será más rápido, ¿no? Mientras el fuera de juego sea fuera de juego estará bien", valoró Pep en la previa.

"NO SE DECIDIRÁ HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

Eso sí, se mostró poco optimista respecto a la posibilidad de cumplir con el objetivo de clasificarse para la Champions: "Es mejor que haya cinco plazas a que sean cuatro, pero a la vez hay como siete u ocho aspirantes y no se decidirá hasta el último momento. No creo que tengamos la plantilla. Tenemos tres centrales fuera, nuestro mejor delantero de baja hasta el último partido o así. No tenemos la plantilla".

Pep Guardiola, durante el duelo ante el Crystal Palace / AP

"Es un desastre, pero podría ser peor. Estoy muy satisfecho por cómo lo hemos manejado y por dónde nos encontramos. El Palace siempre ha sido un rival complicado. Admiro a su entrenador, cómo juegan, su talento… pero a la vez soy optimista y creo que podemos acabar bien la temporada", aseguró sobre el estado de la enfermería y sobre su rival.

PROTECTOR CON FODEN Y GREALISH

Phil Foden y Jack Grealish no salieron muy bien parados del derbi de Mánchester y todavía se están recuperando del abuso que sufrieron en Old Trafford. La madre de Foden, Claire, fue blanco de ataques repetidos por sectores de la afición del United, que coreaban que era una "idiota". Grealish recibió una bofetada en la cara por parte de un fan 'red devil' cerca de la entrada del túnel.

Guardiola da instrucciones a Grealish / X

"Está pasando en todas partes, el mundo se está volviendo loco. Está pasando en todo el mundo, no solo en el deporte. Y nadie se salva", denunció Guardiola. "No es culpa del United, quizá pase a veces en nuestro club. No es cuestión de un club en particular o del fútbol, está pasando en todas partes. No creo que estemos en el buen camino. No se sienten muy bien al respecto, pero seguiremos adelante", sentenció.