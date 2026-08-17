Ser Guardiola no es fácil: Maresca descubre la exigencia que envuelve al City

Un partido ha necesitado Enzo Maresca para comprobar lo complicado que es ser Pep Guardiola. La derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, disputada en Cardiff, ha avivado la sensación de incertidumbre sobre el proyecto del italiano en el Etihad. 24 segundos tardó Calafiori en poner el 1-0. El 2-0 lo marcó Havertz antes de la media hora de juego. El definitivo e incendiario 3-0 lo firmó Odegaard para abrir el segundo acto.

El resultado, contundente, propició también duras críticas hacia el italiano, que ya sabía de antemano la presión que supone dirigir un equipo de primerísimo nivel, como el Chelsea. Guardiola ha convivido con todo ello desde que comenzó su carrera en los banquillos y en el Etihad estuvo diez años. Y no solo cuando las cosas han ido mal. Cuando iban bien, sus detractores minimizaban su éxito al dinero del City Group.

Pep Guardiola besa el trofeo de la Community Shield / Instagram: @emiratesfacup

La Community Shield era la posibilidad de sumar el primer título de la temporada, pero también un partido que se celebra prácticamente en pretemporada, antes de que empiece la Premier League. El City estrena proyecto después de una década de éxitos, mientras que el Arsenal, vigente campeón de Inglaterra y con el mismo entrenador desde 2019, sigue consolidando el suyo.

Para más inri, este City ha perdido piezas estructurales como Bernardo Silva, ya en el Real Madrid, o Rodri Hernández, que fichará por el Barça. El Arsenal, además de mantener las suyas, ha podido reforzar sus puntos débiles y mejorar su plantilla, con jugadores como Bruno Guimaraes.

Maresca, durante la Community Shield / Archivo

En definitiva, lo más normal era que el cuadro 'gunner' se impusiera. Y así fue. La derrota le ha demostrado a Maresca que su proyecto está un poco verde, que tiene trabajo por hacer, pero también herramientas para sacarlo adelante. Pero, sobre todo, le ha demostrado que ser Guardiola es complicado. Mucho. Convivir con este nivel de exigencia y con esta obligación constante de ganar títulos no es sencillo. Imagínense durante diez años.

Eso sí, la confianza en el City está intacta. Enzo Maresca fue el elegido para dirigir el barco porque buscaban un proyecto continuista y él puede asegurarlo, pero también porque ha demostrado, primero con el Leicester y después con el Chelsea, que es un gran entrenador.

Fichajes por cerrar y próximos retos

¿Y qué le viene ahora? Primero, acabar de cerrar su plantilla. El italiano sopresa la incorporación de varios centracmpistas como Ayyoub Bouaddi, del Lille, y Enzo Fernández, del Chelsea. Se supone que el Chelsea estbaleció una fecha límite, que ya expiró, para firmar al argentino, pero volverán a la carga. También van detrás del extremo 'blue' Pedro Neto, aunque el Al-Hilal, equipo de Arabia Saudí, podría encarecer mucho la operación al mostrar interés. Se habla de más de 100 millones de euros.

En lo deportivo, el debut en Premier League será este domingo 23 a las 15:00 horas contra el Bournemouth, en el Etihad. Después, visitarán al Crystal Palace y recibrán al recién ascendido Coventry City de Lampard. Sobre el papel, el primer test realmente complicado será en la jornada cuatro de liga, el 13 de sepitembre, en Old Trafford: derbi conta el Manchester United de Carrick.