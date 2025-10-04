Guardiola expresa su apoyo a Palestina: "Inundaremos las calles, es un genocidio en vivo y en directo"

Pep Guardiola ha sido la última gran figura pública del mundo del deporte en alzar la voz en contra del genocidio que se está produciendo en Palestina. El técnico del Manchester City publicó un vídeo en las redes sociales en el que animó a la ciudadanía a manifestarse en Barcelona y en el que asegura que lo que se está viviendo en Palestina "es un genocidio en vivo y en directo".

"Estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas ya han muerto y otros más todavía pueden morir. La franja de Gaza está devastada y riadas de gente camina sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas", comenzó diciendo el preparador de Santpedor.

El vídeo, publicado en catalán, exige también el final del genocidio y hace un llamamiento a la ciudadanía. "Solo la sociedad civil organizada puede salvar vidas y presionar a los gobiernos para que actúen de una vez por todas. El 4 de octubre, a las 12 horas en los Jardinets de Gràcia (Barcelona), inundaremos las calles para exigir el final del genocidio", concluye el documento.

No es la primera vez que Pep Guardiola se posiciona públicamente acerca del genocidio. Ya el pasado mes de junio, en la Universidad de Manchester, quiso ser tajante: “Lo que vemos en Gaza es muy doloroso. Me duele todo el cuerpo. Dejadme ser claro: esto no va de ideología, no va de ‘yo tengo razón y tú no’. Va de amar la vida. Va de cuidar a nuestros vecinos. A lo mejor creemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años morir por una bomba o ser asesinados en hospitales, que ya no son hospitales, y creer que no va con nosotros. Sí, vale. Pero ten cuidado. El siguiente niño de cuatro o cinco años asesinado podría ser tuyo”.

Guardiola se une así a diferentes personalidades e instituciones que ya han mostrado su postura en favor de la comunidad palestina, entre ellos el Athletic Club. La entidad vasca ha organizado un acto de solidaridad en el descanso del partido de Liga que enfrentará al Athletic con el Mallorca a las 18:30 horas en San Mamés, bajo el lema 'Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa' (El Athletic por Palestina. Stop al genocidio).