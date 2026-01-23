Guardiola explota contra la prensa tras la mala racha del Manchester City: "Hace una semana estabais de vacaciones"

Más tajante que de costumbre, Pep Guardiola afrontó una rueda de prensa difícil antes de la visita del Wolverhampton al Etihad Stadium (16.00 horas). El catalán, serio y directo en sus respuestas, analizó el momento del Manchester City, y sus últimos cinco encuentros sin triunfo, y no se mordió la lengua ante algunas preguntas.

Las derrotas contra el United en el derbi de Manchester y frente al Bodø/Glimt en Champions han puesto en sobreaviso al de Santpedor, que desveló saber qué necesita el equipo para cambiar la dinámica. "La solución es no tener fragilidad, los futbolistas ya lo saben...", dijo irónicamente.

Se enzarzó con la prensa

Y prosiguió replicando a un periodista: "Quizás estabas de vacaciones, pero hace una semana ganamos 0-2 al Newcastle, un equipo de Champions. No podemos perder partidos, ¿verdad? Somos tan perfectos que no podemos perder partidos. En la derrota frente al United, nuestro comportamiento en el campo fue un poco sorprendente o puede ser que el United fuera mejor. Contra el Bodø/Glimt sólo fallamos en las áreas. Tuvimos oportunidades, pero en el juego directo y en los duelos no fuímos agresivos".

Guardiola, en el Aspmyra Stadion de Bodø / EFE

La expulsión de Rodri en Noruega, unida a sus últimas actuaciones, han provocado cierto criticismo en la siempre sangrante prensa inglesa. Guardiola acudió en defensa de su discípulo, al que protegió y respaldó.

"¿Jugar bien o mal depende de Rodri? Dadle tiempo. Estuvo once meses lesionado. Necesita tiempo para recuperarse. Sé por qué estamos sufriendo. Sé qué le pasa al equipo al cien por cien. Intentad darle más tiempo. ¿Será suficiente? No lo sé. Sé que es un desastre tener trece puntos en la Champions, pero hay otros ocho equipos con trece puntos y uno de ellos es el mejor equipo del mundo. Para ellos está bien, para nosotros es un desastre. Vuestra vara de medir es muy alta, chicos...", indicó el de Santpedor.

Pep Guardiola agradeció el esfuerzo de los suyos pese a la dolorosa derrota / MAN. CITY

Debutará Guéhi

Guardiola cuenta con una ristra de lesionados, con Matheus Nunes -afectado por un virus- y Nico González como ausencias de última hora frente a los 'wolves'. El catalán no se escudó en las bajas y reconoció que tiene una "excelente plantilla". Al hilo, el técnico 'cityzen' aseguró que Marc Guéhi, la última incorporación de los mancunianos en este mercado invernal, está listo para debutar este sábado. "Nos va ayudar con su experiencia. Es internacional por Inglaterra. El capitán del equipo que ganó la FA Cup el curso pasado, ha hecho un gran trabajo en el Crystal Palace", espetó.