Guardiola explota por el mercado: "No entiendo cómo el club no gasta más dinero"

El Manchester City ha sido, sin duda, el gran agitador del mercado de fichaes de invierno. Con 72 millones por Anoine Semenyo y 23 millones por Marc Guéhi, el club 'sky blue' ha sido el club que más ha dinero ha gastado en esta ventana de transferencias, seguido por cerca del Crystal Palace (con 89,7 millones en total).

A pesar de eso, la estadística apunta que el Manchester City es tan solo el séptimo equipo de la Premier League que más gasto neto en fichajes ha tenido en las últimas cinco temporadas, con 460 millones de euros (por detrás de Manchester United, 783 millones; Arsenal, 770 millones; Chelsea, 755 millones; Tottenham, 666 millones; Newcastle, 492 millones y LIverpool, 488 millones).

Sobre ello ha hablado, en un tono irónico y con cierta contundencia, Pep Guardiola en la rueda de prensa de este martes previa al partido de la Carabao Cup ante el Newcastle (miércoles 4 de febrero, 21:00h CET).

“Estoy un poco triste y molesto porque, en gasto neto en los últimos cinco años, somos séptimos en la Premier League. Así que quiero ser el primero. No entiendo cómo el club no gasta más dinero. Así que estoy un poco más de mal humor con ellos", empezó diciendo Guardiola.

Con Hugo Viana actualmente como director deportivo del Manchester City, el técnico de Santpedor también recordó la figura de Txiki Begiristain.

"Pero desde esa posición, como ganamos en el pasado porque gastábamos mucho, ahora hay seis equipos que tienen que ganar la Premier League. Y la Champions League es como la FA Cup porque han gastado más en los últimos cinco años", continuó. "Esto es un hecho. No es una opinión, como cuando se dice que hemos jugado bien o mal contra el Tottenham. Ahí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero esto es un hecho".

Para acabar, Guardiola lanzó un mensaje y un reto a esos seis equipos con más gasto, recordando las críticas y la presión por ganar que él recibió cuando su equipo era el que gastaba más en los mercados de fichajes.

"Así que buena suerte a los seis equipos que están por delante de nosotros en gasto neto en los últimos cinco años. Vamos. Estoy esperando", dijo.

Sin Guéhi para las semifinales

El entrenador 'cityzen' no podrá contar con el central Marc Guéhi para el partido ante las 'urracas' debido a las normas de la competición, cambiadas esta misma temporada.

Aunque el reglamento se modificó para permitir que un futbolista pueda jugar la Copa de la Liga con dos clubes distintos, la normativa mantenía una fecha límite de inscripción, su fichaje con el City se confirmó después de que se disputara el partido de ida ante el Newcastle, que terminó con victoria celeste por 0-2. Por lo tanto, el central no podrá participar ni en la vuelta de este miércoles ni en una hipotética final frente al Arsenal o el Chelsea.

La situación contrasta con la del resto de incorporaciones invernales del City, que sí estarán disponibles. Antoine Semenyo, fichado a comienzos de enero, ya jugó y marcó en la ida. También podrán participar Max Alleyne, cuya cesión al Watford se canceló en los primeros días del año, y Sverre Nypan, de regreso tras una fallida etapa en el Middlesbrough. El centrocampista noruego no disputó esta competición con el ‘Boro’, por lo que Guardiola sí podrá contar con él.