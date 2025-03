Guardiola, esperanzado con Rodri: ¿Cerca de volver?

El Manchester City necesita a su Balón de Oro. Desde la lesión de Rodrigo Hernández, el club cityzen se ha instaurado en una crisis que le ha llevado a estar muy lejos de pelear la Premier League y a quedar fuera de la Champions League de la mano del Real Madrid. De momento, el equipo de Pep Guardiola sigue vivo en la FA Cup tras ganar este fin de semana al Plymouth Argyle, y ya está en cuartos de final.

Tras el partido, Pep dio un anuncio muy esperado para él y para todos los aficionados 'sky blue', y es la cercana recuperación de Rodri. Hace unos días, el mismo club compartía imagenes del centrocampista entrenando sobre el terreno de juego y ya con un balón en los pies, acortando plazos, y fue el propio Pep el que afirmó que Rodri podría estar recuperado antes de acabar la temporada de la Premier.

"Ya tocó balón. Estaba en el vestuario... se siente más seguro, se siente más feliz. No esperaba que fuera así pero creo que tal vez vuelva antes del final de la temporada para ayudarnos en la Premier League", comentó tras la vitoria por 3-1 sobre el equipo de Championship. "Los aficionados deben saber que no son los únicos que están emocionados".

El futbolista español se rompió ligamento cruzado anterior de su rodilla en el mes de septiembre, y el club no quiere apresurarse con él: "Han pasado cinco, seis meses. Pero hay que ir paso a paso, no debemos tomar decisiones apresuradas solo para adelantar su regreso unas semanas. Es una gran noticia, pero aún no está cerca de volver, diría yo."

"No esperaba que regresara antes del final de la temporada, ni siquiera en el Mundial de Clubes. Pero en la Premier League… tal vez pueda suceder", decía el entrenador del City.