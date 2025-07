Guardiola escucha ofertas: Nico y Gündogan, en la cuerda floja

Pep Guardiola exigió y sigue exigiendo salidas en el Manchester City. El técnico catalán avisó hace unas semanas que quería una plantilla corta de efectivos, deshacerse de algunos futbolistas que tienen pocos minutos y que jornada tras jornada ven los partidos desde la grada.

Pide salidas

"No quiero dejar a cinco, seis jugadores en la grada, no quiero eso. Si no hacen una plantilla corta, no me quedaré. Es muy difícil para mí dejar a jugadores sin participar. La próxima temporada no puede ser así", espetó el de Santpedor a finales de la campaña pasada, un año atípico marcado por las lesiones y la escasedad de efectivos en algunos tramos del curso.

Pep Guardiola, en el Mundial de Clubes / @ManCity

La pelota está en el tejado de Hugo Viana, actual director deportivo de los 'cityzens' en sustitución de Txiki Begiristain. El portugués tiene varias semanas para dar acomodo a algunos futbolistas que, por diversas razones, no cuentan para Guardiola. A día de hoy, y sin contar la marcha de Kevin de Bruyne ya que finalizaba contrato, el City sólo ha traspasado a Kyle Walker al Burnley por 6 millones de euros.

La operación salida está estancada en el Etihad Stadium. Y Guardiola desespera. La Premier League arranca el fin de semana del 16 de agosto y, para entonces, Pep desea que el vestuario sufra pocos movimientos.

Los señalados

Jack Grealish, Kalvin Phillips, James McAtee son los futbolistas que tienen la puerta abierta y ya saben que su continuidad en el City está en entredicho. Y hay otro grupo de jugadores por los que se escucharán ofertas. Gündogan, Nico González, John Stones, Oscar Bobb, Vítor Reis y Matheus Nunes son considerados potenciales movimientos, ya sea en forma de traspaso o de préstamo, siempre y cuando las condiciones sean ventajosas para los mancunianos.

Gündogan, héroe del City en Craven Cottage / @ManCity

Mercado movido

Hasta la fecha, el Manchester City ha efectuado tres incorporaciones estivales, desembolsando una cifra que ronda los 130 millones de euros. Ait-Nouri, Rayan Cherki y Reijnders han llegado para ser titulares, tal y como se demostró en el pasado Mundial de Clubes, y se espera que los ingleses efectúen algún movimiento más antes de que finalice la ventana de traspasos. El City tiene entre ceja y ceja volver a competir por todos los títulos posibles y olvidar el año en blanco, a excepción de la Community Shield, que vivieron en el curso 24-25.