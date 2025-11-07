Guardiola escoge al rival que más le ha complicado su carrera: "Fue el destino final del universo"

El Manchester City-Liverpool será un encuentro especial para Pep Guardiola. El catalán dirigirá ante los 'reds' el partido número 1000 de su carrera, un hito increíble para el propio Pep que reconoció no haber imaginado nunca tener una trayectoria tan dilatada en los banquillos.

"Cuando empecé, nunca esperé lograr todo esto. Siento felicidad. No he disfrutado cada uno de los momentos, pero sí el camino recorrido", admitió el técnico del Manchester City, que recuerda con nostalgia sus inicios como preparador del Barcelona B: "Estaba muy nervioso. Más inseguro de lo que soy ahora. Bueno, para ser francos, no recuerdo muy bien aquellos años. Ha pasado mucho tiempo".

Guardiola no escogió un encuentro en especial. Hay muchos en su memoria que perdurarán para siempre en su legado: "¿Quedarme con uno de estos mil? No podría. Ha habido muchos de los que tengo gratos recuerdos... de otros, no tanto".

Guardiola da órdenes durante el último Dortmund-City / EFE

El preparador 'cityzen' señaló a Jürgen Klopp como el rival que le ha puesto las cosas más difíciles en este periodo, aunque apunta en su tiempo en el banquillo del Barça y del Bayern como momentos cumbres en su carrera.

"He estado mucho tiempo en este país. El Barça, por supuesto, ha tenido un grandísimo impacto en mí, desde ser recoge pelotas, a jugador y entrenador. El Bayern fue un paso increíble. Pero el Liverpool, especialmente con Klopp, ha sido el rival más grande que me he encontrado en la Premier. No podría haber uno mejor. Fue el destino final del universo. Siempre disfruté la rivalidad sana y siempre he tenido la sensación que nos respetábamos el uno al otro. Klopp me dio mucho y le echo de menos. Me obligó a esforzarme para ganarle", aseveró.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, junto a Erling Haaland / EFE

Duelo de titanes

El Manchester City-Liverpool se ha convertido en un clásico en los últimos años. Ambos contendientes han protagonizado encuentros memorables y han peleado por todos los trofeos, tanto en Inglaterra como en Europa. Guardiola rebajó la tensión antes de medirse a los 'scousers' y no quiso entrar en comparaciones con el clásico español entre Madrid y Barça que se disputó hace unos días. "El ruido en los clásicos siempre es mil veces mayor. Yo llego al partido de mañana con una sensación de paz. A nivel de atmósfera en el estadio se parece mucho. Ahora somos su principal rival y antes era el United", destacó el catalán.

Estilo innegociable

Si por algo se caracterizan los equipos que ha entrenado Pep Guardiola son por su filosofía ofensiva. Una idea de juego 'cruyffista' donde la pelota es el epicentro del partido. Esos fundamentos son sagrados para el de Santpedor, por mucho que los resultados no acompañen. "Siempre he intentado que mis equipos jueguen como quiero. No traiciono mis sentimientos ni un segundo. Los fundamentos en los que creo no los traiciono, porque si cometes errores y el rival es mejor, al menos sabes que no has hecho algo en lo que no crees", admitió el preparador de los 'cityzens'.

Rodri no está gozando de continuidad debido a las lesiones / EFE

Rodri, todavía no

Las molestias musculares atacan de nuevo a Rodrigo Hernández. El centrocampista causó baja para el duelo de Champions frente al Dortmund y todo hace indicar que Guardiola volverá a darle descanso en la visita del Liverpool al Etihad (domingo, 17.30). "No arriesgaremos para este partido. Esperaremos a que se sienta fuerte y en forma. Ahora nos viene un parón internacional, todavía estamos en noviembre y la fase más importante de la temporada está por venir. Rodri es importantísimo para nosotros y estamos desesperados por que vuelva. Mientras no esté, Nico González se ha convertido en un grandísimo jugador ", dijo.