Guardiola, entrenador del Manchester City, ofrece su alegato más social en contra del racismo sufrido por Vinicius: "Los profesores y los médicos deberían ser más importantes en nuestra sociedad que los entrenadores del fútbol"

Pep Guardiola siempre se ha caracterizado por ofrecer su punto de vista sobre cuestiones sociales. El catalán no se muerde la lengua y opina sin ambages sobre debates que interesan al ciudadano de a pie. Sin ir más lejos, una de sus últimas apariciones públicas, alejado de su faceta de entrenador del Manchester City, fue en el concierto que se celebró en Barcelona en apoyo al pueblo palestino. "Estamos con Palestina y, no sólo con ellos, con todas las causas. Estamos con Palestina y con toda la humanidad", dijo el de Santpedor.

Como era prever y después del incidente sufrido por Vinicius en el duelo de Champions League con el Benfica, Guardiola rompió una lanza en favor del brasileño. "Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Ni tu condición social ni el color de tu piel te hace mejor persona. El racismo está en la sociedad, no sólo en el fútbol. Está en todas partes. Los profesores y los médicos tienen que ser las personas más importantes en la sociedad, no los entrenadores de fútbol", apuntaba Guardiola, en clara referencia a que el racismo es una lacra que se cura con educación.

En el apartado deportivo y con el Manchester City peleando el título de la Premier League con el Arsenal, el entrenador 'cityzen' admitió que todavía hay mucha tela que cortar de aquí a final de temporada. "El Arsenal tenía una ventaja de nueve puntos porque nosotros tenemos un partido menos. Cuando el calendario se ponga al día se verán las verdaderas diferencias. Muchas cosas van a pasar hasta el final del curso. Nosotros tenemos una plantilla renovada y que no tiene experiencia en este tipo de situaciones", reconocía el preparador.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EP

El Pep más 'cholista'

Faltan doce partidos para la conclusión del campeonato, pero Guardiola no quiere pensar más allá del Newcastle (sábado, 21.00 horas), su próximo rival en la Premier League: "No me preocupa la final de la Carabao con el Arsenal hasta que llegue. No quiero anticipar lo que va a suceder. Lo único que me importa es el Newcastle, no me importan los siguientes doce partidos. Le he dicho a los jugadores que sólo piensen en el Newcastle, Newcastle y Newcastle. Doce partidos son una eternidadad".

Guardiola apuntó al regreso de Haaland y Savinho, una vez superadas las molestias, pero descartó a Doku. El Manchester City ha tenido una semana limpia de partidos y ha podido recuperar efectivos de cara al partido contra las urracas: "Han entrenado muy bien estos dos últimos días y le ha ido bien disfrutar del descanso".

Bobby Robson

Pep Guardiola tuvo palabras de recuerdo para Bobby Robson, quien fuera entrenador del Newcastle entre los años 1999 y 2004. Guardiola coincidió con el legendario técnico durante su etapa en Barcelona: "Fui afortunado de tenerlo en el Barça un año. Un verdadero caballero. No fue una experiencia fácil para él porque vino a sustituir a una leyenda como Johan Cruyff. Fue un gran honor estar a sus órdenes y con su equipo de trabajo. En la selección inglesa hizo un excelente Mundial en Italia '90".