Guardiola enmienda su error: pagará 30 'kilos' por un canterano

Va a por más. Pep Guardiola continúa moldeado a 'su' Manchester City. Concretó hasta cuatro incorporaciones durante la ventana extraordinaria de fichajes que se abrió desde el 1 al 10 de junio: Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Marcus Bettinellli. Y se los llevó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Semanas después, la entidad mancuniana anunció la llegada de Sverre Nypan, prometedora joya noruega. También hizo un lavado de cara importante al staff técnico de Pep, al que se sumaron Pepijn Lijnders -exmano derecha de Klopp -, James French y Kolo Touré.

Reforzadas todas las demarcaciones, a excepción de la del guardameta, Pep echó sus redes sobre James Trafford (2002), arquero de un recién ascendido Burnley y que se curtió en la Academia del Manchester City. Captado en 2015, en edad infantil (12-13 años), fue quemando etapas hasta, en verano de 2023, ser traspasado a la entidad 'claret' a cambio de 17 millones de euros. Previamente, eso sí, vivió dos préstamos a Accrington y Bolton.

James Trafford llegó a la cantera del City en 2015 / X

Muro del Burnley

El guardameta nacido en Greysouthen se proclamó campeón del Europeo Sub-21 disputado en 2023 con los 'Three Lions'. Y regresa a la que fue su casa durante gran parte de su trayectoria futbolística con el cartel de mejor portero de la Championship. Firmó un excelente rendimiento a las órdenes de Scott Parker, siendo todo un muro para los 'clarets': apenas encajó 16 goles en 45 partidos. Y echó el cerrojo en hasta 29 ocasiones.

"Cuando llegó la oportunidad de jugar en la Premier League, de jugar en el Burnley. Quería irme... ¿Qué sentido tiene estar en un club en el que no te ves como el número uno? No me preocupa mucho el dinero: si no me viera como el número uno del City, no estaría aquí, pero necesitaba mejorar y mejorar", manifestó tras su llegada a Turf Moor. Quién le hubiera dicho en aquel entonces que, dos veranos más tarde, regresaría hecho y derecho al Etihad Stadium.

James Trafford, muro del Burnley que ascendió a la Premier / X

Por enésima ocasión, la directiva 'cityzen' hace realidad el deseo de Pep Guardiola. Y se adelanta a un Newcastle United que llegó a ofrecer 30 'kilos' por su fichaje. Según informa David Ornstein, el Manchester City, que le dejó marchar a cambio de 17 millones, le compra por 30. Por lo que el coste de recompra es de unos 13 millones.

Ortega, en la cuerda floja

Trafford no dudó en rechazar la propuesta del Newcastle y elegir la del Manchester City. Tras el fichaje de Marcus Bettinelli - libre del Chelsea -, Ederson no se moverá de Mánchester, pero quien no tiene para nada asegurada la continuidad es Stefan Ortega. Firmará un contrato de cinco temporadas - más una opcional - y el suyo será el mayor traspaso de un portero británico, superando a Jordan Pickford.