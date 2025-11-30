Guardiola y el City, acusados de trampas antideportivas: "Todo el mundo sabe por qué lo hizo"

La victoria sobre la bocina del Manchester City con un gol postrero de Phil Foden en el 92' dejó al Leeds con un palmo de narices y a su entrenador, Daniel Farke, encendido en rueda de prensa. El técnico del club de Yorkshire acusó indirectamente a Donnarumma de fingir una lesión para que Guardiola pudiera realizar una charla técnica con sus jugadores, justo después del 2-2 de Lukas Nmecha para los 'whites'.

"Todo el mundo sabe por qué lo hizo", espetó el entrenador del Leeds en la conferencia posterior al duelo del Etihad Stadium. "Es obvio. Está dentro de las reglas. Es una acción inteligente. ¿Estoy de acuerdo? ¿Respeta las reglas del 'fair play'? Eso me lo quedo para mí. Las autoridades del mundo del fútbol deberían encontrar una solución", apuntó Farke, enfadado por la triquiñuela que realizó el Manchester City para tener un tiempo técnico.

Foden y Guardiola / EFE

No se quedó ahí Daniel Farke, que continuó acusando a los 'cityzens' de vulnerar la deportividad del juego: "Si no educamos a nuestros jugadores para que respeten la profesionalidad y si sólo intentamos romper las reglas y fingir una lesión para que el entrenador pueda tener un aparte con sus futbolistas... No es lo que me gusta pero no me puedo quejar porque está dentro de las normas".

Foden, determinante

Phil Foden abrió el camino y lo cerró. El futbolista inglés fue clave en la victoria del Manchester City con un doblete que evitó un apuro. El propio jugador reconoció posteriormente que la intervención de Pep Guardiola durante ese tiempo polémico señalado por Farke resultó decisiva para recuperar la presión y la confianza del equipo. "El entrenador cambió nuestra forma de presión. Se puede ver que desde que tuvimos esa charla hicimos las cosas mucho mejor. Fue crucial para que ganáramos el partido", admitió.

Guardiola no sabe nada

Preguntado por la acción controvertida de Donnarumma, el técnico catalán tiró balones fuera: "No hablé con 'Gigio'. Cuando sucedió, miré al banquillo y mandé calentar a James. No sé. En la próxima rueda de prensa me preguntáis y os diré una vez haya hablado con él".