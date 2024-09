Guardiola, encantado con Rico Lewis

La ambición no tiene fecha de caducidad en Mánchester. Pep Guardiola es un competidor nato. Una mentalidad que ha ido transmitiendo a todos sus pupilos. Del primero al último. Su mejor virtud, sin embargo, no es otra que 'explotar' el talento y fortalecer las debilidades de su plantilla.

Vean cómo a Savinho no le ha costado adaptarse a las necesidades del de Santpedor, cómo la reconversión de Gvardiol fue todo un éxito, cómo Foden fue el mejor jugador de la anterior temporada o cómo Rodri es el mejor pivote del mundo. Ni que decir tiene que la calidad de todos ellos juega gran parte, pero la gestión de Guardiola lleva años siendo impecable.

Rico Lewis y Oscar Bobb, dos jóvenes talentos del City / SPORT

Como decíamos, Pep no está falto de ambición e intenta pulir detalles de su plantilla incorporando alguna que otra pieza que sea capaz de mejorar su engranaje. Asimismo, está muy pendiente de los chavales de la cantera 'skyblue' que van pisando fuerte. Confió en Phil Foden, Cole Palmer - ahora en el Chelsea -, James McAtee, Oscar Bobb o Rico Lewis.

TRES DE TRES EN LA PREMIER

Este último se ha convertido en intocable para Guardiola. Con paciencia y mucho trabajo, esperó que le llegara su oportunidad. Y vaya si la está aprovechando. Cumplió su sueño y debutó con el primer equipo durante la temporada 2022/23. Dispuso de un ratito en la victoria en la segunda jornada ante el Bournemouth (4-0). Y no fue adquiriendo cierta regularidad hasta el curso pasado, actuando de lateral derecho o de interior.

English Premier League - West Ham vs Manchester City / EFE

Unos meses después, su vida ha cambiado por completo. Tres de tres titularidades, disputando además todos los minutos. Sobre el papel, es el lateral derecho, pero a medida que avanza el partido, ocupa posiciones interiores según el desarrollo y las necesidades del mismo.

De hecho, tiene tanto fútbol en sus botas que se está haciendo un hueco entre los mejores laterales de la Premier siendo un interior de manual. "La temporada pasada cuando Rico no jugó demasiados partidos, me dije a mí mismo: ¿por qué no le hago jugar?", explicaba Pep tras el estreno ante el Chelsea

La realidad es que el inglés es un futbolista muy completo. Además de su evidente versatilidad, tiene un 1vs1 muy fiable y una gran colocación sobre el césped. Su trato de balón le permite zafarse con facilidad de la presión del rival, intervenir en la salida de balón y jugar rápido con uno o dos contactos.

¿QUÉ PASARÁ CON WALKER?

Su recital en Stamford Bridge le otorgó el premio de volver a ser de la partida en casa ante el Ipswich Town. Y repetir frente al West Ham. Estadísticamente hablando, su actuación fue maravillosa: 76 toques, 55/59 pases (93%), cinco pases hacia la zona de tres cuartos, cuatro 'tackles', cinco despejes, 6/6 en duelos, una asistencia...

Es por ello que se ha ganado formar parte de la primera lista de Lee Carsley para disputar este primer parón de selecciones. Y, ahora, ante la 'baja' de un Kyle Walker que sigue arrastrando molestias de la Eurocopa, pero que cuenta con la confianza total de Pep Guardiola, no debe quitar el pie del acelerador y seguir dando argumentos de peso a un que no lo tendrá nada fácil.