Guardiola, un elegido que cambió el fútbol

El destino es así de caprichoso. Que Pep Guardiola i Sala (Santpedor, 1971) alcance los 1000 partidos como entrenador ante el Liverpool es, simplemente, hermoso. 'Skyblues' y 'reds' protagonizaron la rivalidad que marcó la última década en Inglaterra. Y Jürgen Klopp fue el rival que más le complicó la vida - dicho por el propio Pep - desde que decidiese colgar las botas en 2006. "Pasé muchas tardes y noches en compañía de mi cuerpo técnico intentando entender cómo pararlo", desveló meses atrás. Se dice pronto: 18 años en los banquillos... y los que quedan.

18 años dando cátedra. "Cuando empecé, nunca esperé lograr todo esto", garantizó Pep en la previa de un choque que se prevé apasionante. "Siento felicidad. No he disfrutado cada uno de los momentos, pero sí el camino recorrido", añadió un tipo que admitió estar tremendamente nervioso en sus inicios como entrenador del FC Barcelona B: "Ha pasado mucho tiempo", asintió. Y vaya si lo ha hecho. Todo empezó un 27 de julio de 2007. En el Mini Estadi. En un amistoso ante la Gramanet.

Ya apuntaba maneras. No se sentó ni un solo momento en el banquillo. Se pasó los noventa minutos dando indicaciones a sus pupilos. 'Tocar, tocar y tocar', repitió. Fue el preludio de lo que estaba por llegar en Can Barça. Como jugador, formó parte del Dream Team que venció a la Sampdoria con un un legendario gol de falta de Ronald Koeman y levantó la primera 'Orejona' en 1992, conquistó seis títulos de Liga - cuatro de ellos consecutivos entre 1991 y 1994 - y fue capitán. Como entrenador, sobran las palabras.

El Barça conquistó su quinto doblete en la temporada 2008/09, la del Sextete / Paco Largo

Único

Es el técnico azulgrana que más trofeos logró en la historia del club, superando, así, a un mito como Johan Cruyff (11) y a un Luis Enrique (9) que cosechó el triplete en la 2014-15 y todavía sueña con el sextete. 14 títulos en 247 encuentros al frente del mejor Barça de la historia, incluido el triplete en su primer año y el sextete en la 09/10, convirtiéndose en el primer equipo de la historia en levantar los seis títulos posibles en un año natural. El Bayern de Hansi Flick, el único que le tose.

Se mudó a Alemania. A Baviera. Encaraba un reto trampa, el de coger las riendas de un equipo cuyo dominio doméstico era incontestable. Pero no decepcionó. En la Bundesliga no tuvo rival: tres ligas consecutivas. Eso sí, se le resistió la Champions League. Aun así, dejó una huella imborrable en un Bayern con el que conquistó siete trofeos en 161 partidos.

En julio de 2016 tomó un vuelo a Mánchester. Y, el resto, amigos, es historia. Tenía una misión: llevar al Manchester Citya lo más alto. Asistido por una cúpula que haría todos sus deseos realidad a base de talonario, se apunta un total de 18 títulos. ¿El más especial? Una 'Orejona' que llegó tarde... pero llegó. Siete temporadas después de su llegada, el 6 de junio de 2023, el club 'cityzen' alcanzó la gloria.

Guardiola con su puro y el 'show' de Grealish: así ha sido la rúa del City bajo la lluvia / AFP

'Cruyffista' (flexible)

Se convierte en el 39º de la era moderna del fútbol inglés en lograr la hazaña de dirigir 1000 partidos. Se une, así, al 'Club de los 1000' o 'Salón de la Fama' de la League Managers Association, todo un honor para un Pep que se siente "humilde por formar parte de un club tan prestigioso, que incluye a Sir Alex Ferguson y a muchos entrenadores contra los que he disfrutado competir a lo largo de los años”.

Con 39 títulos en sus vitrinas aún puede superar a una leyenda como Sir Alex Ferguson, que conquistó ni más ni menos que 49 trofeos. 39 títulos en 999* partidos. “Las cifras son una locura, lo siento”, manifestó un Pep que posee una estadística, cuando menos, insólita: un título cada 25 partidos. Se apunta, asimismo, 715 triunfos. Dicho de otra forma: ganó el 71,57% de los encuentros que disputó.

Pep Guardiola alcanza los 1000 partidos como entrenador / Marc Creus

Con un estilo innegociable. Una filosofía 'cruyffista' como sello de identidad desde el primer día. Cambiará regularmente su estructura, pero se mantiene firme a su principio básico: el balón como protagonista. Salida desde atrás - conviene que el guardameta goce de un buen juego de pies -, generar ventajas númericas y posicionales, pivote cerca de los centrales, concepto del tercer hombre, presión tras pérdida...

En el Bayern, por ejemplo, introdujo la figura del falso lateral para generar superioridades en los pasillos. Y, en el City, hasta la llegada de Erling Haaland, supo convivir sin un delantero convencional, como ya hizo en el Barça con el famoso falso '9'. Guardiola fomenta la versatilidad y polivalencia de sus futbolistas, asegurándose de que todos ellos puedan desempeñar posiciones y roles distintos dentro de su(s) sistema(s). Dinamismo y flexibilidad.

"Siempre he intentado que mis equipos jueguen como quiero. No traiciono mis sentimientos ni un segundo. Los fundamentos en los que creo no los traiciono, porque si cometes errores y el rival es mejor, al menos sabes que no has hecho algo en lo que no crees", admitió Pep en la previa de la visita del Liverpool.

Mentor

Pep fue el discípulo de Johan Cruyff, y más tarde el mentor de Xabi Alonso, Vincent Kompany, Mikel Arteta y Enzo Maresca. Entrenó a lo dos primeros en Bayern y City - respectivamente - y fue asistido por los dos últimos. Xabi Alonso fue el artífice del éxito de un inigualable Bayer Leverkusen y se ganó se la apuesta de Florentino Pérez para ser el relevo de Carlo Ancelotti, Vincent Kompany construyó a un Bayern temible e imparable, Mikel Arteta goza de una plantilla completísima y su Arsenal lidera la Premier League, y Enzo Maresca dio con la tecla y armó un Chelsea competitivo.

Todos ellos, pues, viven un excelso momento en Real Madrid, Bayern de Múnich, Arsenal y Chelsea, respectivamente. ¿Coincidencia?