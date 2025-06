Guardiola desvela su calvario: "Lo aceptas, mejoras y aprendes"

Pep Guardiola no dejará el Manchester City, al menos a corto plazo. El técnico catalán está feliz en el Etihad Stadium y, como prueba, su renovación por el club mancuniano hasta 2027. El de Santpedor ha deslizado en más de una ocasión que el City no será la última parada en su carrera en los banquillos y siempre ha mostrado una cierta predilección por asumir el cargo de una selección nacional.

Abierto a ser seleccionador

En una entrevista con la agencia 'Reuters' el entrenador se reafirma en sus palabras y va un paso más allá, le encantaría vivir en primera persona un Mundial, una Eurocopa o una Copa América: "Siempre he pesando en ello, pero depende de muchísimos factores. Si sucede, perfecto. Si no, pues tampoco pasa nada".

La temporada no ha salido como se esperaba. El Manchester City ha finalizado sin títulos y sólo se ha alcanzado un objetivo de mínimos: clasificarse para la Champions League. Guardiola desvela que no ha sido un año fácil, pero que igualmente lo ha disfrutado. De las malas experiencias se aprende y este curso le ha servido para crecer en todos los niveles. "Quiero sufrir cuando no gano partidos. Quiero sentirme mal, quiero dormir mal. Quiero que cuando la situación empeore, me afecte. Me enojo, la comida sabe mal, no necesito comer mucho porque necesito sentir esa rabia. Porque si no fuera así, ¿qué sentido tendría? Ganar o perder... Estamos en este mundo para vivir cosas diferentes", aseveró el preparador de los 'sky blue'.

Pep Guardiola, en rueda de prensa / Javi Ferrándiz

Guardiola tiró de filosofía para digerir la derrota, tan importante como la victoria a su entender. El catalán reconoció que el éxito es levantarse y en eso está el Manchester City, en volverse a levantar para recuperar su hegemonía a ambos lados del Canal de la Mancha. "Caer, levantarse, caer, levantarse. Ese es el mayor éxito. Los ganadores son aburridos. Es bonito ver perdedores, ahí es donde realmente se aprende", admitió.

"No quiero ser humilde"

Y lo dice un entrenador que ha ganado doce títulos domésticos en España, Alemania e Inglaterra. Eso no le hace sentirse especial. Al contrario. Guardiola es uno más. Bueno en su trabajo, pero uno más. "¿Crees que me siento especial por haber ganado tantos títulos? ¡No! ¡Olvídalo! La única persona especial es un médico que salva vidas o que inventó la penicilina (Alexander Fleming). ¡Eso es la genialidad! ¿Yo? ¡Anda ya" y agregó: "No quiero parecer humilde, ¡claro que soy bueno! Lo he demostrado a lo largo de los años. Pero fue el éxito que tuve lo que me eligió en ciertos momentos, liderando a Messi y al resto; tenía equipos increíbles. Otros entrenadores en esa posición y en esa época podrían haber hecho lo mismo".

Pep es un hombre acostumbrado a ganar, pero es imposible triunfar siempre: "Gané 12 ligas nacionales en 16 años. No está mal, diría yo. Pero no se puede ganar siempre. No puedo ganar la Champions League siempre".

En ese sentido, puso como ejemplo a algunos de los mejores deportistas de la historia. "Michael Jordan, el mejor atleta que he visto en mi vida, ganó seis campeonatos de la NBA en 15 años. Tiger Woods, un golfista increíble, Jack Nicklaus, no sé cuántos tiene. Pero perdieron más Grand Slams de los que ganaron. Eso pasa", manifestó.

Aunque no ha sido una temporada nada sencilla para el técnico catalán, que recibió duras críticas por su decepcionante curso al frente del City, Guardiola prefiere trabajar para él mismo y no para los demás. “No me interesa demostrarles a los críticos que se equivocan. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, no quiero tener esa sensación de la temporada pasada. Porque cuando ganas, el vino sabe mejor después, duermes mejor. No conozco a ningún entrenador que pierda partidos y duerma como un bebé. Eso no pasa. Hay que preocuparse. Es parte de nuestra vida", señaló.

Seleccionador Ancelotti

El reto del preparador de Santpedor es volver a lo más alto del fútbol europeo con otro título de Champions. Esta vez, si se enfrenta con el Madrid, no tendrá que medirse a su ‘bestia negra’ Carlo Ancelotti, que ha iniciado una nueva andadura como seleccionador de Brasil. "Me alegro muchísimo por él. Pero me alegro muchísimo de que ya no esté en Madrid porque me gana constantemente. Me alegro de no tener que lidiar con eso", señaló.