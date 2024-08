Guardiola se despide de Julián y habla de su futuro: "Tengo que pensar qué hacer"

El fútbol está de vuelta. Y cómo viene siendo habitual, uno de los primeros en regresar a la acción es el City de Guardiola. La clásica Community Shield será la primera de las grandes competiciones en decidirse, con un clásico de Manchester este mismo sábado en Wembley.

Será más una prueba que no un partido por un título aunque Guardiola no quiere regalar un solo título, con el afán de seguir superándose año a año.

El técnico catlán ha comparecido en rueda de prensa en la previa del duelo, con muchos temas calientes sobre la mesa. Entre ellos, uno muy habitual, su futuro, además del esperado mensaje sobre Julián Álvarez, sobre quien ya se ha despedido.

"En primer lugar, quiero expresar mi gratitud hacia Julián. Hemos ganado todo, su contribución ha sido enorme. El equipo lo quería muchísimo por su comportamiento, pero si quiere irse, si quiere afrontar un nuevo reto, no hay problema. Le deseamos lo mejor. He aprendido mucho de él, espero que pueda encontrar lo que buscaba" expresó sobre el argentino.

Además, añadió: "No sé la razón, pero me dijo que quiere un nuevo desafío, que siente que es lo que necesita do. La temporada pasada jugó mucho, en algunos momentos con Erling, pero entiendo que en ciertos momentos no jugó. Le dije al club muchas veces que al final el club tiene la decisión final, pero le dije que los contratos se pueden romper, si no estás contento, ¿por qué deberías estar aquí? Él cree que su período aquí debe terminar, así que está bien, ambos clubes llegaron a un acuerdo y eso es todo".

UN FUTURO SOBRE EL QUE PENSAR

Sobre su futuro tras la presente temporada, Guardiola no dudó en volver a 'tirar balones fuera', recalcando que su foco está en el año que viene por delante y los objetivos marcados en él. Preguntado por un posible desembarco a la selección inglesa, no cerró la puerta, aunque tampoco fue claro.

"Tengo que pensar qué hacer con mi vida, si quiero seguir aquí, si quiero tomarme un descanso, si quiero dirigir a una selección nacional o no. Estoy muy ilusionado con la temporada porque veo cosas que me gustan. Hay un nuevo reto, ver si podemos batir nuestro propio récord" explicó.

Por el momento, objetivo primer título. Sábado a partir de las 16:00h en Wembley.