Guardiola cumple su palabra: "Hay unas reglas que cumplir"

Conocida es la obsesión de Pep Guardiola con el peso. El entrenador catalán es meticuloso con la dieta de sus jugadores, a los que exige mantener la línea y no caer en los excesos, ni tan siquiera en periodos vacacionales. Por ese motivo, antes de partir a sus respectivos destinos navideños, el de Santpedor lanzó una advertencia a sus futbolistas: "El que llegue con algún kilo de más no estará ante el Nottingham Forest".

Como era de prever, la conferencia de prensa previa a la visita al doble campeón de Europa (sábado 13.30 horas) versó en torno a ese tema. Guardiola, medio en serio medio en broma, quiso quitar hierro al asunto y reconoció que él mismo se ha saltado un poco la dieta en estas fiestas. "He ganado cuatro o cinco kilos por la cantidad de comida y bebida de estos días", indicó el de Santpedor, aunque sus futbolistas han sido estrictos a rajatabla con los alimentos: "Los jugadores han estado increíblemente disciplinados desde hace diez años. La última temporada, debido a las lesiones, fue un poco más difícil, pero siempre se han comportado muy bien".

Pep Guardiola se ha puesto caducidad en Manchester, pero sin fecha / EFE

Gaël Clichy, futbolista francés que estuvo a las órdenes de Guardiola en el City, reconoció en su momento que jugadores como Nasri o Agüero fueron apartados de los entrenamientos al no estar en su peso ideal. Fue en 2016, cuando Pep llegó a Manchester con unas normas estrictas.

"En este club hay unas reglas y todo el mundo sabe qué debe hacer. Todos los jugadores que he tenido aquí lo sabían y ahora no es una excepción", espetó el catalán ante los medios.

Haaland da ejemplo

Erling Braut Haaland, una de las estrellas del Manchester City, subió una imagen a sus redes sociales subido a una báscula y dando un peso de 94,4 kilogramos. "Todo bien", escribió el noruego, que, si no hay contratiempo de última hora, será de la partida ante el Forest.

Erling Haaland, posando encima de la báscula / Erling Haaland

Liderato en juego

Si el Manchester City gana en Nottingham, los 'sky blue' escalarán a la primera posición de la tabla de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal contra el Brighton. "Prefiero ir diez puntos por encimade mis rivales, pero la situación es la que es. Estamos bien. Estamos en la pelea. Estamos en diciembre y en la Champions vamos bien clasificados. En la Premier League, también. Estamos en semifinales de la Carabao y acabamos de empezar la FA Cup", agregó el técnico de los mancunianos.

Fichajes

Respecto a la ventana invernal de incorporaciones que se abrirá en los próximos días, Guardiola admitió que "todo puede suceder" cuando le preguntraron por Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth. Al contrario de la temporada pasada, la enfermería del Etihad no está muy poblada, con Stones y Doku, lesionados, y Rodri recuperándose de molestias en el muslo. "Hoy decidiremos sobre él", dijo Pep sobre el madrileño.