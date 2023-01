Guardiola defiende a Potter recordando su adaptación al Barça: "Teníamos a Messi"

Pep salió en defensa de Potter y pidió tiempo para el entrenador "En el Barça no necesitamos dos temporadas para que el equipo funcionara, porque teníamos a Lionel Messi", explicó

Graham Potter no está teniendo una temporada nada fácil como entrenador del Chelsea. Después de la controvertida salida de Tuchel apenas empezaba la temporada, el nuevo técnico tenía el objetivo de dar otro aire a un equipo. Sin embargo, y después de unos meses, el equipo no es que haya mejorado, sino que ha empeorado considerablemente. Ni rastro del equipo que Tuchel logró hacer campeón de Europa en 2021.

Sin olvidar el rendimiento de algunos jugadores, Potter ha sido el centro de las críticas en Inglaterra. La derrota 4-0 contra el Manchester City en la FA Cup le deja en la cuerda floja y, salvo cambio radical, su puesto como entrenador corre un grave peligro. A pesar de esto, Pep Guardiola, compañero de profesión, le ha defendido alegando que los técnicos necesitan tiempo para desarrollar sus proyectos.

El entrenador del City reconoció que él no necesitó este tiempo en el Barça por una sola razón. "En el Barça no necesitamos dos temporadas para que el equipo funcionara, porque teníamos a Lionel Messi. Por eso no necesité dos temporadas. Una fue suficiente. Todos necesitan jugar contra el Manchester City cuando estamos en la Carabao Cup o aquí en la FA Cup. En este nivel no es fácil. Ni para Graham Potter, ni para Chelsea, ni para cualquier equipo", explicó.

El próximo encuentro del Chelsea se prevé clave. El club londinense jugará en Craven Cottage contra el Fulham, equipo que lleva tres victorias consecutivas en Premier y que se ha colocado en el séptimo puesto. El Chelsea, por su parte, está en décima posición.