Guardiola: "Estoy decepcionado con que no haya una grada para Pep en Wembley"

El Manchester City puede conseguir otro título este sábado. El equipo de Pep Guardiola se enfrenta al Chelsea en la final de la FA Cup en el estadio de Wembley, en Londres. En medio de la lucha por la Premier League ante el Arsenal, el conjunto 'cityzen' tiene que cambiar de 'chip' y centrarse en otra final de copa que serviría para aumentar el palmarés del proyecto de una década en Mánchester.

"Sin duda hay mucha ilusión. Ojalá podamos hacerlo mejor que las dos últimas veces", dijo Guardiola tras perder las dos últimas finales (ante el Crystal Palace la temporada pasada y ante el Manchester United en 2024). "Jugadores nuevos, las dos últimas derrotas en la final de la FA Cup ya están olvidadas. Un nuevo partido contra el Chelsea."

"Estoy tan decepcionado con el fútbol inglés... que no hagan una grada para 'Pep' (en Wembley)", bromeaba. "Tantas veces que he estado allí... al menos un salón o un palco. Igual tengo que ir 24 veces más".

"El mensaje es claro: la final de la FA Cup en Wembley enfrenta a dos clubes prestigiosos, con nuestros aficionados haciendo un esfuerzo increíble para venir a Londres, lo cual hoy no es barato, e intentar rendir al máximo para ganar", añadía.

Sobre su temporada, el técnico afirmó que ha sido "realmente buena, muy, muy buena. A veces no levantas trofeos y la temporada ha sido exitosa. Otras veces los levantas y la temporada ha sido realmente muy mala."

Una vez más, Pep habló sobre el apretado calendario inglés: "El calendario es el que es. Por supuesto que no es lo ideal, pero ya lo hemos hecho antes y tendremos que hacerlo mañana. Prefería siete días de descanso como ha tenido el Chelsea. Los grandes clubes, cuando se encuentran en circunstancias más difíciles que el rival, hacen un esfuerzo extra para intentarlo. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer."

Finalmente, el de Santpedor no quiso confirmar aún la vuelta de Rodrigo Hernández. "Ya veremos", respondió. "Viajaremos y ya veremos".

Esta semana, 'The Athletic' avanzó que Lorenzo Buenaventura, el preparador físico que ha trabajado con Guardiola durante toda su carrera, abandonará el City a final de temporada, lo que activa los rumores de que el técnico también se irá cuando acabe este curso.

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"Renové tres años. No hay más comentarios", respondió Guardiola, al que aún le queda un año de contrato hasta junio de 2027.