Guardiola da pistas sobre el regreso de Haaland

Erling Haaland, que venía de marcarle dos goles al Real Madrid en el Etihad (2-3) y de asistir en la goleada contra el Newcastle (4-0), se perdió por lesión la vuelta del play-off de Champions en el Santiago Bernabéu y el importante partido de Premier League contra el Liverpool en el Etihad. Ambos choques se saldaron con derrota para el Manchester City.

Guardiola, que usó a Omar Marmoush de referencia ofensiva en los dos compromisos citados, está echando de menos a un Haaland que siempre ofrece soluciones arriba. El noruego, Bota de Oro de las dos anteriores campañas en la Premier League, suma 19 goles en la presente temporada, los mismos que Alexander Isak (Newcastle) y seis menos que Mohamed Salah (Liverpool), que está completamente desatado.

Haaland, en la pelea por la Bota de Oro de la Premier / LAP

El de Santpedor, en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Liverpool, Guardiola habló sobre la posible vuelta de su gran estrella. "No lo sé. Me gustaría saberlo cuando puede volver, pero no lo sé... Es una lesión de rodilla. Contra el Newcastle hizo algún movimiento extraño en la rodilla. Aparentemente, no es grave. Todos los exámenes y pruebas dictaminan que está bien, pero no se sintió bien para jugar", explicó sobre su ausencia ante el Liverpool.

¿Vuelta inminente?

"Tengo la sensación de que volverá pronto, porque ayer entrenamos e hizo algunos movimientos muy buenos. Pero él dijo que no estaba listo y tenemos que respetarlo. Ojalá que contra el Tottenham o en los próximos partidos pueda ayudarnos...", rezó el catalán, que está esperando con ganas el regreso de uno de los jugadores más cotizados del mundo.

Haaland, lesionado ante el Newcastle / AP

El City, que solo sigue vivo en la FA Cup, se enfrenta el próximo miércoles 26 de febrero al Tottenham de Ange Postecoglou en un nuevo partido de Premier League. Esta misma temporada, los spurs los eliminaron de la EFL Cup con un 2-1 en Londres y les ganaron 0-4 en el Etihad en Premier League.