Guardiola cruza los dedos

Parece que el Manchester City ha encontrado cierta estabilidad. Tras el doble golpe recibido en la segunda y tercera jornada de la Premier League, cediendo seis puntos muy valiosos ante su bestia negra, el Tottenham (0-2), y el Brighton (2-1), el conjunto celeste encadena siete encuentros sin conocer la derrota entre la liga inglesa, la Champions League y la EFL Cup.

El equipo de Pep Guardiola ha afrontado pruebas de gran exigencia desde entonces, manteniéndose invicto desde el pasado parón. El derbi ante el Manchester United (ganado por 3-0), el debut en Champions contra el Nápoles (2-0) o las visitas al Emirates Stadium en la Premier League (empate 1-1) y al Stade Louis II en la competición europea (2-2) destacan entre los últimos partidos antes de un parón de selecciones que probablemente inquieta al técnico de Santpedor.

Pep Guardiola durante el partido ante el Mónaco / EFE

Aún lejos de la excelencia que le caracteriza, el conjunto dirigido por el entrenador catalán, impulsado por un Erling Haaland muy inspirado de cara a puerta, empieza a ser capaz de mantener el rumbo y alejarse de la derrota. Sin embargo, catorce jugadores de la plantilla han viajado con sus respectivas selecciones y, aunque a muchos espectadores les gusten las eliminatorias para el Mundial, estas suponen un dolor de cabeza para los entrenadores.

Los convocados no pueden descansar y se exponen a un riesgo de lesión que puede frustrar los planes de sus clubes. Sirva de ejemplo Omar Marmoush, que se lesionó de la rodilla en el pasado parón con Egipto. En el City, que cuenta con catorce internacionales en esta ventana internacional, cruzan los dedos para no tener que lamentar bajas, mientras el ex del Eintracht Omar Marmoush, junto a Rodri, Aït-Nouri y Khusanov, siguen con sus procesos de recuperación.

Los internacionales del Manchester City

Inglaterra: James Trafford, John Stones y Nico O'Reilly

Inglaterra sub-21: Rico Lewis

Bélgica: Jéremy Doku

Croacia: Josko Gvardiol

Italia: Gianluigi Donnarumma

Países Bajos: Nathan Aké y Tijjani Reijnders

Noruega: Erling Haaland y Oscar Bobb

Portugal: Matheus Nunes, Ruben Dias y Bernardo Silva

Tras los compromisos internacionales, el Manchester City recibirá al Everton en el Etihad Stadium con motivo de la octava jornada de la Premier League. Posteriormente se medirá al Villarreal en La Cerámica, en la Champions League, antes de visitar el Villa Park y cerrar el mes de octubre en Swansea, donde disputará los octavos de final de la EFL Cup. ¿Podrá contar Guardiola con esos catorce jugadores?