Guardiola no se lo cree: Haaland y Donnarumma obran una remontada épica en Anfield

Anfield era la 'kryptonita' de Pep Guardiola. Los datos eran demoledores: solo un triunfo en las últimas 22 visitas del Manchester City al feudo 'red'. 14 derrotas y siete empates. Pero la historia está para cambiarla: Bernardo Silva, Erling Haaland y Gianluigi Donnarumma obraron una remontada improbable en un partido con un desenlace tan inesperado como difícil de explicar. Así de bonito es el fútbol... y la Premier League está al rojo vivo (1-2).

En un clásico del fútbol moderno como este, la balanza se equilibra. Los detalles son más decisivos que nunca. Por ello, viendo que el 0-0 no contentaba ni satisfacía al uno ni al otro tras una primera mitad pareja y de cierto tanteo, nos brindaron un apasionante segundo tiempo.

Si fueron los 'skyblue' los que hicieron más méritos para hacer gol en los primeros 45 minutos, con un Haaland relamiéndose en los primeros compases de partido y un fallo estrepitoso de Marmoush en un mano a mano con Alisson, se invirtieron los roles tras el descanso.

Los hinchas del City festejan el triunfo de su equipo en Anfield / ADAM VAUGHAN / EFE

El Liverpool, con el empuje de un Anfield que resonaba con su mítico 'You'll Never Walk Alone', salió con una marcha más. Más intenso. Más vivo. El City, sin encontrar ritmo, parecía congelado, salvándose por milímetros: primero por un remate de cabeza desviado de Ekitike, y luego gracias al bloqueo de Guéhi a un disparo de Wirtz.

Marca registrada del húngaro

Pero Dominik Szoboszlai dijo basta. Especialista a balón parado con ese cañón que tiene en su pierna derecha, fusiló la meta de Donnarumma con un disparo que, desde casi 30 metros, tocó en la madera antes de colarse en la red de un italiano que se limitó a ver el balón pasar.

Quien llegase a pensar que ya estaba todo dicho... andaba muy equivocado. Nos tenían reservado lo mejor para el final. Bernardo Silva, en un ejercicio de fe, se lanzó al suelo para rematar un balón peinado por Haaland y poner el 1-1 que, ahora sí, parecía definitivo.

Un final de película

En un añadido de siete minutos, al Manchester City se le apareció la virgen. Reclamó penalti de Alisson por un derribo a Matheus Nunes y Craig Paulson lo concedió. Y el 'cyborg' - quién si no - asumió la responsabilidad y no perdonó.

Los últimos compases de partido rozaron el surrealismo. Donnarumma voló para, a mano cambiado, despejar una volea de Mac Allister. Una parada que, por cierto, puede ser clave en un futuro no muy lejano.

El Liverpool se volcó en busca de la épica y dejó la puerta vacía. Cherki disparó desde medio campo y, viendo que el balón no llegaba a la meta, se midieron Haaland y Szoboszlai en carrera y, tras sendos agarrones, el cuero finalmente se coló al fondo de la red. Entró el VAR en acción y, tras instantes de suspense, el colegiado le mostró la roja al húngaro y anuló el tanto 'skyblue'.

Remontada épica del Manchester City en Anfield / Jon Super / AP

Remontada épica para no perder de vista a un Arsenal que lidera la Premier League con seis puntos de ventaja respecto a los de Pep.