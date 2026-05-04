Guardiola no se lo cree: el City ya no depende de sí mismo para ganar la Premier

La Premier League en su máxima expresión. Tendrá pesadillas Marc Guéhi tras su grosero error en el Hill Dickinson Stadium. Porque sí, ese fallo puede costarle caro al Manchester City… e incluso dejarle el título en bandeja al Arsenal de Mikel Arteta. El Everton aprovechó el impulso y remontó el tanto inicial de Doku para colocarse 3-1, liderado por un Thierno Barry estelar. Haaland recortó distancias y, prácticamente sobre la bocina, Doku rescató un punto con una genialidad que deja un sabor agridulce. El Arsenal, a cinco puntos (3-3).

La superioridad 'skyblue' en los primeros compases fue apabullante. El Everton ni olió el cuero. Estuvo más de veinte minutos encerrado en su propio campo dedicándose única y exclusivamente a achicar agua. Guéhi fue un centrocampista más y, O'Reilly, un extremo junto a Doku. Ese dominio, sin embargo, no se tradujo en nada más que un par de intentonas de Semenyo o Cherki.

Bajaron las pulsaciones y los 'toffees' fueron ganando peso en el partido hasta el punto de rozar el gol: la mano salvadora de Donnarumma evitó el remate a puerta vacía de Bento, máximo artillero del conjunto de David Moyes. El centro, buenísimo por cierto, lo puso Röhl, que arrancó la moto por banda derecha. Se lamentó Dewsbury-Hall, que pedía el balón con insistencia en el punto de penalti.

Doku celebra su gol al Everton / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El City optó por el ataque posicional y así derribó el muro 'toffee': Doku se fabricó el espacio y sacó un golpeo con rosca con la pierna izquierda. Gol de escuadra y cartabón. Instantes después se llevó un viaje de Keane, que se jugó la expulsión con una dura entrada sobre el tobillo del belga. El VAR revisó la acción, pero quedó en amarilla.

El Everton regresó de vestuarios con personalidad y se aproximó con peligro a la meta de Donnarumma. Y estuvo providencial al negarle un mano a mano a Ndiaye. Una atajada que, en aquellos instantes, se sintió que podría valer una Premier. Moyes introdujo al ex del Villarreal Thierno Barry por Bento y ahí empezó la locura.

Guéhi se pega un tiro en el pie

Guéhi cometió un error grosero. Clamoroso. Su cesión a Donnarumma quedó corta y el exgroguet anduvo rápido para empatar el partido. Michael Oliver señaló fuera de juego del delantero en la acción anterior, pero finalmente se dio validez al tanto. El Hill Dickinson Stadium enloqueció, pero no estaba preparado para lo que estaba por llegar: O'Brien saltó por encima de todos en el primer palo y cabeceó un córner para poner el 2-1.

Esperen, que hay más. Rohl, al contragolpe, disparó a puerta, pero su definición fue tan horrible que se convirtió en asistencia para Barry, que solo tuvo que empujarla. Otra vez Barry. El francés puede darle la Premier al Arsenal de Mikel Arteta. Ver para creer.

De Barry a Doku

Desfilaba ya parte de la hinchada ‘skyblue’ en el estadio ‘toffee’, pero regresó a sus asientos apenas dos minutos después, cuando Haaland recortó distancias. Fue el primer balón que tocaba y lo picó con clase ante Pickford. El City lo intentó a la desesperada, con Donnarumma incluso sumándose al ataque, pero el gol no llegaba.

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Hasta que un despeje ‘toffee’ cayó en los pies de Doku, que se sacó una genialidad de la chistera para rescatar un punto en el último suspiro… que sabe a derrota. El City ya no depende de sí mismo para ganar la Premier.