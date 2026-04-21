Guardiola confirma las malas noticias con Rodri

El Manchester City pegó un puñetazo sobre la mesa el pasado domingo tras ganar al Arsenal. El liderato está ahora a tiro de piedra, dependen de ellos mismos si ganan el partido aplazado contra el Crystal Palace previsto para el 22 de mayo, y en el bando celeste de Manchester empiezan a soñar con el undécimo título liguero, el que sería la sexta Premier de la era Pep Guardiola.

El entrenador de Santpedor, sin embargo, no lanza campanas al vuelo. Es más, todavía considera que el Arsenal es el principal candidato a ganar el título: "Ambos equipos sabemos qué sucedió en temporadas anteriores. Ambos equipos sabemos que no podemos perder puntos. Será difícil recuperar la desventaja. Nuestro calendario es exigente, especialmente cuando tenemos un partido ante un rival tan incómodo como el Everton. Es más difícil para el equipo perseguidor, tanto en el aspecto físico como el mental. Ahora sólo tenemos que pensar en el Burnley y jugar al nivel que debemos".

Rodrigo Hernández no estará ante el Burnley. El madrileño sufrió una lesión frente al Arsenal y se perderá el duelo en Turf Moor de este miércoles (21.00 horas). "El tiempo de recuperación entre partidos es escaso. Apenas dos días. Por eso tenemos que ver cómo se recuperan los futbolistas. Creo que Rodri no estará mañana y deberemos evaluar su situación para la semifinal de la FA Cup contra el Southampton. El que no está todavía es Rúben Dias", espetó el catalán.

Guardiola abraza a Rodri tras el triunfo sobre el Arsenal / DPA vía Europa Press

En cuanto a la diferencia de mentalidad del Manchester City en las últimas semanas, Pep confirmó la evolución de la plantilla y señaló ese aspecto como una de las claves para superar el varapalo que supuso la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid: "El lenguaje corporal ha estado en el lugar adecuado durante muchos, muchos meses. Cada error, el jugador lo siente como suyo, como es mi error, así que señalamos a pocos y tratamos de pasar a lo siguiente".

Vitor Reis

Pep Guardiola no quiso comentar la posible marcha de John Stones a final de temporada. El central inglés concluye contrato en Manchester y todo apunta a que no prolongará su vínculo en el Etihad. Al caso vino la pregunta de la prensa sobre el papel que Vitor Reis está teniendo en Girona. El brasileño está a préstamo en el conjunto de Míchel y Guardiola demostró tener bien monotorizado al defensor.

"La razón por la que le enviamos al Girona es porque aquí, debido a su edad, no habría tenido muchas opciones de jugar. Ha crecido como jugador. Se ha enfrentado a los mejores delanteros de España, algo siempre difícil. La gente en Girona está muy contenta con él y en verano tomaremos una decisión sobre su futuro", apuntó.