Guardiola condiciona al City: salidas dolorosas y chollos de verano

Un final inmerecido, que no hace justicia a su figura, pero que en absoluto empañará su legado eterno. Pep Guardiola es y será único. Cualquier elogio se queda corto: eminencia, leyenda, figura, maestro… Con 40 títulos en su palmarés, solo un técnico —y permítanme quitarme el sombrero ante él— ha conquistado más: Sir Alex Ferguson, con 49.

Un elegido que cambió el fútbol. 18 años impartiendo cátedra. Es el entrenador del Barça con más trofeos en la historia del club, al mando de aquel equipo considerado el mejor de todos los tiempos. Dejó una huella imborrable en Baviera. Y en julio de 2016 tomó las riendas del Manchester City, donde el resto, amigas y amigos, ya es historia.

Nadie, Pep el primero, habría querido decir adiós a su querido Manchester City haciendo campeón al Arsenal. Solo le valía ganar en el Vitality Stadium para llegar con vida a la última jornada, pero no le dio para vencer a un histórico Bournemouth que jugará en Europa la próxima temporada.

'Pep stay', la pancarta de un aficionado del City / DANIEL HAMBURY / EFE

Así es el fútbol. Y aunque el de Santpedor insista en que "me queda un año de contrato", la realidad, por dura que pueda ser, es que el domingo dirá adiós a la que ha sido su casa los últimos diez años: el Etihad Stadium. Enzo Maresca, su sustituto natural, lo relevará. Fue la mano derecha de Pep durante la temporada 2022/23 y ya después se aventuró en el Leicester y el Chelsea.

Fin de una era

Es bien sabido que Pep no será el único que dejará Mánchester: John Stones y Bernardo Silva también lo harán. Los niños (no) sonríen... es el fin de una era. El 'exskyblue' Joe Hart aseguró en 'Match of the Day the BBC Sport' que "esta noche ha sido difícil, pero se notaba que, emocionalmente, estaban agotados". "La racha que han mantenido durante estos 10 años ha sido increíble. Estoy seguro de que Pep participará en el plan de sucesión", aportó.

Pep Guardiola dice adiós a la Premier / EFE

Nombres como los de Nathan Aké o Mateo Kovacic (contrato hasta 2027) no tienen su continuidad asegurada en Mánchester. Sin embargo, hay cierto temor por Rodrigo Hernández, objetivo del 'nuevo Madrid' de José Mourinho, que también acaba contrato en 2027. ¿Y Haaland? En SPORT echamos un vistazo a las carpetas que debe resolver Hugo Viana y la secretaría técnica 'cityzen' este verano.

Bernardo y su deseo con el Barça

Otra de las salidas más dolorosas en el Manchester City es la de Bernardo Silva. Tras años siendo una pieza imprescindible en todos los éxitos del conjunto 'skyblue', el futbolista portugués ha decidido poner punto final a su etapa en Inglaterra. Su marcha supone el adiós de uno de los jugadores más determinantes y queridos de la era dorada del club mancuniano, donde dejó huella con su talento y protagonismo en los momentos más decisivos.

La gran incógnita sigue siendo dónde continuará su carrera. Una de las opciones que parecía tomar más fuerza para seguir compitiendo al máximo nivel era la Juventus, club que había mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios. Sin embargo, en las últimas horas ese escenario se ha enfriado ligeramente ante la posibilidad de que la 'Vecchia Signora' no logre clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

Bernardo Silva y Pep Guardiola han sido dos de los grandes baluartes de los éxitos del City / ADAM VAUGHAN / EFE

Por otro lado, Bernardo Silva vería con muy buenos ojos un desembarco en el FC Barcelona, aunque en estos momentos el conjunto azulgrana no parece contemplar seriamente esa operación. Tampoco se descartan otras alternativas, como un regreso a Portugal o una aventura más exótica en la MLS o Arabia Saudí.

John Stones, la primera piedra de Pep

John Stones es toda una institución en el Etihad Stadium: se incorporó al Manchester City en 2016 como el segundo fichaje de Pep Guardiola y acabó consolidándose como pieza clave de la década dorada del conjunto ‘skyblue’.

Su clarividencia y lectura táctica permitieron a Pep Guardiola reconvertirlo en lateral derecho o pivote según las necesidades del equipo. Se dejó moldear por el técnico catalán hasta convertirse en un futbolista mucho más completo. John Stones es, en esencia, la viva imagen del City de Guardiola. Como Bernardo, un futbolista que puede jugar de todo.

John Stones fue el segundo fichaje de Guardiola en el City / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

No ha gozado de demasiada continuidad este curso debido a los problemas físicos sufridos en el gemelo y en el muslo. Y, su próximo paso, es toda una incógnita.

¿Puerta abierta para Rodri?

Sin lugar a dudas, Rodri es una de las grandes obras maestras de Pep Guardiola en el Manchester City. El técnico catalán ha moldeado al centrocampista español hasta convertirlo en un Balón de Oro, elevando su juego a una dimensión que pocos imaginaban. Cuesta entender la evolución de Rodri sin la figura de Guardiola detrás. Y ahora, con la más que posible salida del entrenador al término de la presente temporada, los rumores sobre el futuro del mediocentro no han tardado en dispararse.

Rodri tiene contrato hasta junio de 2027, un detalle que también condiciona cualquier movimiento. En ese contexto, el diario 'MARCA' ha desvelado que el internacional español estaría entusiasmado con la posibilidad de fichar por el Real Madrid, una puerta que podría abrirse precisamente tras la marcha de Guardiola.

Rodri celebra el título de la FA Cup / NEIL HALL / EFE

El conjunto blanco, además, busca reforzar su centro del campo con una incorporación de primer nivel. Y por primera vez en mucho tiempo, da la sensación de que los caminos de Rodri y el Real Madrid podrían estar destinados a cruzarse.

¿Y Haaland?

El City no blindó, sino que renovó de por vida a Erling Haaland. ¡Tiene contrato hasta 2034! En enero de 2025, la entidad mancuniana sorprendió a todos y alejó a clubes como Barcelona o Madrid. "I'm here to stay", proclamó el noruego.

Cierto es que su decisión estaba fuertemente ligada a la continuidad de Guardiola, así lo confirmó: "Ha sido una decisión fácil gracias al hambre y el apoyo que estoy recibiendo desde hace un par de años por parte de la directiva, de los jefes y de Pep Guardiola".

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Erling Haaland, delantero del Manchester City / EFE

Y, en Inglaterra, los más pesimistas ya se preocupan por el '9', que tendrá que despedir a, dicho por él, "el mejor entrenador del mundo".