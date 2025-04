Guardiola condena a Nunes: "No es lo suficientemente inteligente"

El Manchester City volvió a tropezar en la Premier League. El equipo que dirige Pep Guardiola no pudo pasar del empate en el derbi contra el Manchester United. En un partido muy pobre, ambos conjuntos se repartieron un punto insuficiente para sus aspiraciones.

Para el duelo frente a los 'red devils', Pep Guardiola apostó, otra vez, por Matheus Nunes en el lateral. Una decisión que defendió después del partido: "Tiene unas habilidades increíbles y está aprendiendo mucho... los laterales siempre cometen un gran error, cuando cruzan al segundo palo, donde estás, siempre están dormidos. Y defendió muy bien dos o tres centros de Bruno Fernandes, de Dorgu. Tiene físico para hacerlo, sabe jugar en esa posición y ha ayudado mucho", confesó.

Ser centrocampista no es una opción

"Cuando empezamos la temporada y dije que íbamos a jugar con Matheus como lateral derecho y Nico O'Reilly como lateral izquierdo, me dijiste: '¿de qué estás hablando?' Pero es lo que es", apostilló. Pese a reconocer su buen hacer como lateral, el técnico de Santpedor también dejó espacio para la crítica a Matheus Nunes como centrocampista: "Puede llegar a ser un buen lateral derecho por su físico. Creo que no es un jugador para jugar en el medio, porque no es lo suficientemente inteligente y no tiene la compostura necesaria", reconoció Guardiola ante la sorpresa de los periodistas.

Lo cierto es que el futbolista portugués llegó a la disciplina del Manchester City en el verano de 2023 a cambio de 62 millones de euros para desenvolverse como centrocampista. Destacó en esa demarcación en el Sporting de Lisboa y el Wolverhampton Wanderers, pero en el cuadro 'skyblue' no ha podido ganarse un hueco en la medular.

Sin embargo, Nunes está siendo un jugador importante esta temporada; el portugués ha disputado 31 partidos en la 2024-25, su máxima participación desde que llegó al Etihad en verano de 2023. Sin ser un titular indiscutible para Guardiola, Matheus se ha ganado la confianza del técnico de Santpedor en el lateral donde ha podido sumar minutos ante la ausencia de una competencia clara.