Guardiola concuerda finalmente con Mourinho

La de Jose Mourinho y Pep Guardiola es una de las rivalidades más sonadas del mundo del fútbol... en los banquillos. Los exentrenadores del Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, crearon su animadversión en los clásicos españoles mientras el equipo culé asombraba al mundo por su juego, y se han encontrado en dferentes ocasiones a lo largo de su carrera, dirigiendo otros equipos.

Sobre todo en la Premier League, Guardiola y Mourinho revivieron su enemistad durante los derbis de Manchester, mientras el catalán dirigía a un Manchester City en ascensión y el luso, al United, en uno de los momentos más bajos de la historia reciente del club 'red devil'.

En una de las declaraciones más recordades de Mourinho tras gastar una millonada en fichajes, alegó a la "herencia" para tener un equipo competitivo, y afirmó que terminar segundo fue uno de sus mayores logros como entrenador, dada la disparidad entre ambos equipos.

“Llegar a la Champions League la próxima temporada será un éxito increíble, solo por el hecho de estar allí, a pesar de los problemas que hemos tenido”, dijo Guardiola. “Entiendo cuando José dijo eso. Por el club, por la próxima temporada, queremos jugar la Champions League”.

Además, Guardiola firmó contundentemente que "esta es la peor campaña de la Liga de Campeones que hemos hecho desde que estoy aquí", tras caer en el 'playoff' ante el Madrid.

"Ya lo he dicho mil veces: la gente da por sentado que el City estará en la Champions League todas las temporadas. Sé lo difícil que es. Si no, todos los equipos importantes estarían en la Champions League todas las temporadas, pero no es así", añadía Pep. "Somos los únicos que llevamos ahí, no sé cuántos años. A este tipo de cosas les doy mucha importancia, porque es la consistencia que siempre he buscado como entrenador".