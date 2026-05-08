Guardiola y la clave del éxito en el City: "Es un gran club y una familia"

En plena carrera por conquistar la Premier League, Pep Guardiola no se guardó elogios y destacó los esfuerzos que realiza el Manchester City para mantener a los jugadores felices en su trabajo, en la que para él es la mayor fortaleza del club y la cual facilita conseguir los objetivos deportivos.

"La única cosa que le pido al club es que los jugadores estén decepcionados solo porque no juegan, no por el resto. Si están frustrados por no jugar, es normal, es comprensible; pero por todo lo que hay alrededor, sus necesidades personales (...) todo está cubierto. Hay mcho más que el fútbol", compartió el técnico del City.

Guardiola aprovechó el espacio de la rueda de prensa para hacer las declaraciones, haciendo eco a Aymeric Laporte, que en días anteriores compartió haberse "arrepentido" de haber salido del Manchester City -- en 2023 -- , porque "la manera en que cuidan de sus jugadores es única".

"Cuidan de nosotros en todos los detalles. Estos pequeños detalles hacen que mi trabajo como jugador y el de los futbolistas sea solo pensar en lo que debemos hacer (en el juego). Es como una burbuja que hace a la gente sentirse bien. Es un gran club, pero también es una familia", agregó Guardiola.

Pep Guardiola (der.) abraza a Nico O'Reilly (izq.) tras el final del partido ante el Everton en la Premier League / EFE

El futuro en duda

Entrando a la recta final de la que es la décima temporada de Guardiola en el City, su figura se ha visto envuelta en rumores que aseguran que saldrá del club este verano -- una de ellas ESPN.

Intentando despejar rumores, cuando ha sido cuestionado al respecto, Guardiola simplemente ha asegurado: "Tengo contrato. Saldré un día, pero tengo contrato".

"No llevaría diez años aquí, incluso con títulos, si no tuviera este increíble ambiente (de trabajo). Aún tengo mucha energía", compartió previamente.

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Después de empatar (3-3) con el Everton, el City ha caído al subliderato de la Premier League, dejando al Arsenal (líder) con control total para definir al ganador de la liga inglesa. De cualquier manera, el City aún podría sumar un trofeo cuando enfrente el próximo 16 de mayo al Chelsea en la final de la FA Cup.