Guardiola: "No clasificarse para la Champions no sería el fin del mundo"

La realidad del Manchester City a estas alturas del campeonato es muy distinta de la que se imaginaban en el Etihad a principio de curso. El equipo de Pep Guardiola, eliminados de la Champions y la EFL Cup, tampoco tiene opciones en una Premier League que ganará, salvo sorpresa, el Liverpool. Sin embargo, el cuadro skyblue quiere evitar que la 'sangría' sea mayor y peleará con todo para acabar la liga en puestos Champions y ganar una FA Cup que va 'quemando' rondas.

Con 27 jornadas cumplidas, el Manchester City no pasa de la cuarta plaza en la tabla (47 puntos), posición que asegura participar en la Champions de la temporada que viene por los pelos. Por detrás, la competencia es brutal. El Chelsea, con 46 puntos, esperan un simple 'pinchazo' para adelantarles por la derecha. Newcastle (44), Bournemouth (43) y Brighton (43), más de lo mismo.

En la rueda de prensa al choque, el técnico 'cityzen' ha delclarado que no clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada "no sería el fin del mundo. Queremos clasificarnos, pero si no ocurre es porque no hemos estado lo suficientemente bien y los demás equipos lo merecen".

El Manchester City necesita sumar de tres en tres en liga / EFE

"La presión siempre está ahí y tienes que hacerlo lo mejor posible. No importa por lo que estés jugando", continuaba Pep. "Estamos en una posición que no es la ideal, pero no está mal. Está en nuestras manos y vamos a luchar por ello".

Por delante, los cityzens tienen al Nottingham Forest, tercer clasificado con 48 puntos, y al Arsenal, segundo con 54 unidades. Muy lejos está el Liverpool, líder con 67 puntos y un partido más. Los de Guardiola ya no pueden cometer más errores: "Cuando estás tercero en la tabla después de ocho o diez partidos, está bien. Pero cuando estás ahí a falta de once partidos, lo has hecho realmente muy bien... ¡Impresionante, diría yo!"

Un partido vital

Este sábado (13:30 horas), el City visita el City Ground, estadio del Nottingham Forest, con la misión de asaltar una tercera plaza que daría oxígeno a un equipo que juega semana tras semana con una presión asfixiante. Sin embargo, los de Nuno Espírito Santo, sin duda el equipo revelación de esta edición de la Premier League, no lo pondrá nada fácil.

Aunque encadenan una mala racha de tres partidos sin ganar en liga, el Forest ha demostrado que sabe levantarse de los golpes duros. Después de encajar un 5-0 contra el Bournemouth hace cinco jornadas, respondieron en el siguiente duelo con un demoledor 7-0 al Brighton.

Chris Wood celebra un gol con el Nottingham Forest / 'X'

Con futbolistas como Chris Wood, máximo goleador del equipo y uno de los mejores arietes de la competición (18 goles), Morgan Gibbs-White, Callum Hudson Odoi, Anthony Elanga, Ola Aina, Murillo o el español Alberto Moreno, los de Guardiola no pueden relajarse.

El 'asunto' Grealish

Sobre las recientes imágenes de Jack Grealish saliendo de una discoteca de Newcastle en estado ebrio, Pep le sacó hierro al asunto y dijo que no tenía "nada que comentar".

"Es muy famoso, mucha gente que le sigue...", decía con una sonrisa.