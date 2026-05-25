Guardiola tiene muy claro su próximo paso: "Estoy cansado, pero no vacío. Al revés"

Pep Guardiola vivió ayer una de esas tardes que son difíciles de gestionar. Incluso para aquellos acostumbrados a convivir con la presión durante años. En su caso, solo en el City, durante una década. El técnico de Santpedor se despidió del Etihad después de diez años históricos al frente del Manchester City, un ciclo marcado por títulos, récords y una conexión muy especial con una afición que le despidió con emoción pese a la derrota intrascendente ante el Aston Villa de Unai Emery por 1-2.

En una entrevista en el programa 'Tu Diràs' de RAC1, Guardiola explicó cómo vivió el cierre de una etapa que ha cambiado para siempre la historia reciente del club inglés. Más allá de los trofeos, el entrenador quiso poner el foco en las vivencias, las personas y todo lo que se lleva después de diez años de máxima exigencia. También explicó de qué manera seguirá ligado al club y remarcó sus planes de futuro.

"En Estambul cerramos un ciclo ganando la Champions, pero después ya piensas en la nueva pretemporada y cierras la carpeta. La iré reabriendo con el tiempo, porque ha sido extraordinario. No soy una persona que mire mucho lo que he ganado. Eso no me produce nada. Pero me voy con una maleta grande no, lo siguiente, llena de memorias, de gente que me he encontrado por el camino, con la que hemos compartido momentos de todo tipo. Porque en el deporte se gana y se pierde. Ha sido una aventura divertidísima. Lo hemos hecho muy bien", empezó explicando Guardiola.

Guardiola se abraza a Bernardo Silva / 'X'

La 'Orejona' conquistada en Estambul aparece como el gran símbolo de una era irrepetible. Era el trofeo que muchos utilizaban para manchar su aventura en Manchester. Sin embargo, Guardiola insistió en que su legado no se mide únicamente por los éxitos deportivos y tuvo palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos los que le acompañaron en este viaje.

Seguirá ligado al City

El técnico también dejó claro que su vínculo con el Manchester City no se rompe del todo, porque así lo pidió para seguir ligado de alguna manera, aunque desde segunda línea. "Pedí el favor de seguir ligado al club a nivel de presencia, de representación, y si me necesitan aquí estaré", admitió. Después, confirmó que su intención no es otra que descansar. "Me quedo con tantas cosas en estos diez años que no acabaría nunca. Todos me han dejado algo. Me voy completamente lleno, estoy cansado, pero nada vacío. Al revés, lleno de cosas chulísimas. ¿Algún timing para volver? No, paro, paro y paro".

Con estas palabras, Guardiola cerró una etapa monumental. Se marcha cansado, pero satisfecho. No vacío, sino lleno de recuerdos, aprendizajes y afectos. El Etihad despidió al entrenador que transformó al Manchester City en una potencia mundial y que, con su estilo, dejó una huella profunda en la Premier League y en la historia del fútbol moderno.