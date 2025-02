Guardiola cierra el eterno debate sobre la posición de Nico González

Nico González ha vivido experiencias de todo tipo en su corta carrera como futbolista profesional. A sus 23 años, el reciente fichaje del Manchester City ha demostrado que tiene la madurez suficiente para superar situaciones complicadas, pero tendrá que seguir haciéndolo inmerso en uno de los retos más complicados de su carrera: demostrar que es un futbolista de máximo nivel en un equipo que atraviesa un momento muy delicado.

El primer revés para Nico fue salida de Barcelona. El centrocampista culé fue una de las 'víctimas' del mercado de verano de 2023. Cedido en 2022 al Valencia, el club necesitaba vender sí o sí y decidió traspasarlo al Oporto por solo 8,5 millones más un porcentaje de una futura venta. Sin embargo, de la mano de Sérgio Conceiçao, actual entrenador del AC Milan, conocido por ser un entrenador muy duro, pasó de ser comparado con Gavi en Barcelona a tener un rol testimonial en Portugal.

Nico González, durante su etapa en el Porto / X

El Barça no se quiso desprender del todo de él y se guardó una última ‘bala’. Una opción de compra para los próximos años de 30 millones de euros, que pensaba ejercer si conseguía explotar todo el fútbol que se le intuía en Can Barça. Parecía que no iba a aprovechar el 'trampolín' del Oporto, como sucedió con Falcao, James, Luis Díaz o Militao, pero poco a poco, especialmente en los últimos meses con Vítor Bruno, Nico empezó a brillar con regularidad, destacó como uno de los centrocampistas más interesantes de Europa y se ganó el merecido traspaso al Manchester City a cambio de 60 'kilos'.

La gran cuestión: ¿de qué debe jugar Nico?

Desde que llegó al Etihad, se ha hablado mucho de la posición que debe ocupar en el centro del campo cityzen. ¿Puede hacer 'de Rodri' y sostener al equipo de pivote? ¿Debe jugar en una segunda altura? ¿Es el futbolista indicado para 'vivir' más cerca del área y aprovechar toda su pegada?

Nico González puede jugar en las tres alturas del centro del campo: de pivote, de interior o más adelantado, de mediocentro ofensivo. En el Oporto, donde sumaba cinco goles y cuatro asistencias en liga esta temporada, buscaban aprovechar su potencial ofensivo dándole libertad para aparecer en zonas ofensivas. Su gran despliegue físico le permitía actuar de mediocentro con mucha suficiencia, sin renunciar a sumarse al ataque ni ahorrarse esfuerzos en defensa.

Nico González, futbolista del Manchester City / Manchester City

No obstante, lo más interesante es lo que piensa Guardiola. El de Santpedor, después de ganar al Newcastle en Premier (4-0), desveló sus planes con Nico en rueda de prensa. “Creo que puede jugar en las dos posiciones (de seis y de ocho). En Barcelona jugaba más de ocho, es decir, cerca del área, ya que tiene capacidad para driblar. Pero cuando llegó y nos conocimos, le dije que tenía que prepararse mentalmente delante de los defensas centrales", señaló.

¿Parecido a Gündogan?

Guardiola no dudó en comparar a Nico con una pieza clave del City en los últimos años como Ilkay Gündogan. "El papel que (Ilkay) Gundo desempeñó en el año del triplete, que puede ser un centrocampista ofensivo o un centrocampista de contención, él lo puede hacer perfectamente. Puede hacerlo incluso con Rodri. Nos puede ayudar mucho", añadió.

El mapa de calor de Nico González de su partido contra el Newcastle en Premier League / Sofascore

Según el de Santpedor, su equipo jugó mejor contra el Newcastle porque, entre otros, Nicp estuvo muy acertado. “¡Absolutamente! ¿Me preguntas por qué hoy jugamos bien? ¡Por muchas razones! No es solo por (Omar) Marmoush... Es porque Nico estaba allí, y Nico porque tal vez (Abdukodir) Khusanov estaba allí, o tal vez John (Stones), también estaba allí... Tal vez por los pases de Edddy (Ederson), que también estaba allí... Siempre que analizo si un jugador jugó mal o bien, pienso que todo está conectado", afirmó.

Después de debutar contra el Leyton Orient en FA Cup, partido que tuvo que abandonar a los 22 minutos de juego por una lesión, Nico descansó contra el Madrid en la ida del play-off de Champions disputada en el Etihad. Reapareció contra el Newcastle, completando el partido y dejando buenas sensaciones y todo apunta a que será titular en el Santiago Bernabéu. Sin duda, su primera gran prueba de fuego como futbolista del City.