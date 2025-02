Guardiola 'choca' con la Premier por el calendario

El nuevo Mundial de Clubes puede suponer un auténtico problema para algunos equipos. El campeonato, que estrena formato este año con un total de 32 conjuntos, tendrá lugar en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio. Las novedades en este torneo cargan todavía más de partidos un calendario ya muy exigente para los equipos.

En ese sentido, los representantes de la Premier League, Manchester City y Chelsea, se les viene encima un contratiempo importante con el Mundial de Clubes de por medio. Los de Guardiola se miden en la inicial fase de grupo a Juventus de Turín (Italia), Wydad (Marruecos) y Al Ain (Emiratos Árabes), y el cuadro 'blue' se verá las caras con el Flamengo (Brasil), León (Mexico) y Espérance (Túnez).

SIN DESCANSO EN VERANO

Sobre el papel, ambos equipos son favoritos para seguir adelante en el campeonato tras la fase inicial. Y, en ese caso, el calendario podría ser infernal para ellos. La final del Mundial de Clubes se disputa el domingo 13 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, mientras que la Premier League 2025-26 comenzará el fin de semana del 16 agosto, tan solo unas cinco semanas después.

Y la alternativa de que tanto City y Chelsea empiecen más tarde el torneo liguero está totalmente descartada. Preguntado sobre este asunto, Tony Scholes, Director General de Fútbol de la Premier League, desechó esta posibilidad.

"Nos lo están imponiendo, sobre todo la FIFA. Así que hay un factor que dice: ‘¿Por qué íbamos a ajustar nuestra competición cuando nos han impuesto una competición con la que no estamos de acuerdo?’ Ese es un hecho, pero el más importante es que simplemente no podemos. El calendario está tan apretado como es posible en este momento, y no podemos permitirnos retrasar el comienzo de la temporada. Estamos totalmente alineados con la PFA y FIFPro en la acción legal emprendida contra la FIFA en relación con la imposición del calendario de partidos internacionales", explicó.

LA POSTURA DE GUARDIOLA

Guardiola ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de un calendario que piensa muy poco en los jugadores. "Si los grandes jefes y todas las instituciones como la FIFA, la UEFA y la Premier League no piensan en los jugadores, tendremos que ser los entrenadores los que pensemos en ellos, de lo contrario morirán", explicó contrariado el pasado verano.