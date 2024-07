Guardiola, más cerca de renovar con el City: "Me encantaría quedarme"

El Manchester City continúa su preparación para la próxima temporada en Estados Unidos. El regreso al trabajo de los 'sky blue' ha llegado con una noticia muy positiva para sus intereses: Un Pep Guardiola totalmente motivado y con energías renovadas, como ha demostrado en múltiples ocasiones desde que arrancó la pretemporada.

El técnico se ha mostrado pletórico en sala de prensa y se ha sincerado respecto a su futuro. Con contrato hasta junio de 2025, Guardiola no descarta ampliar su vínculo con el City: "Cuando me vaya, diré que me voy, pero yo no he dicho eso. Veremos que pasa, pero no descarto en absoluto renovar mi contrato. Me encantaría quedarme".

"¡No dije que vaya a irme del City!"

"He estado ocho años en el City. No estaré otros ocho años más, por eso estoy más cerca de irme que de quedarme... ¡Pero no dije que vaya a irme!", matizó el entrenador desde Nueva York. "Nueve años en el mismo club es una eternidad. Quiero estar seguro de que es la decisión correcta, no solo para mí. Para el club, los jugadores, que todavía corren como lo hacían hace ocho años. Esto es lo que tengo que ver", aclaró Guardiola.

"Primero de todo, hablaré con el director deportivo, el presidente, el CEO, eso lo primero. No daré nunca un pasó sin mi equipo, sin que mi club no lo sepa. Estoy increíblemente agradecido, muchísimo. Cuando pase, lo hablaremos", afirmó el entrenador.