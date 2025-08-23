Guardiola se 'carga' a Gündogan un año después de su regreso

Sorpresa en la convocatoria del Manchester City para el partido de la segunda jornada de la Premier League ante el Tottenham en el Etihad Stadium de este sábado. Pep Gaurdiola ha apartado a dos futbolistas importantes de su plantilla, que se especula que están ambos cerca de abandonar el club en los próximos días: Ilkay Gündogan y Manuel Akanji.

El caso del centrocampista es especialmente sorprendente. De hecho, justo este sábado 23 de agosto marca un año desde que el alemán regresó a Mánchester tras su aventura en el FC Barcelona. Nada hacía presagiar que Ilkay podría salir del City este mercado de fichajes, pero tras la noticia, varios medios ya apuntan a que baraja varias ofertas y su ausencia se debe a que está más fuera que dentro del equipo.

Akanji, en cambio, es uno de los nombres que más han sonado para reforzar al Galatasaray en los últimos días. Pese a que el propio futbolista negara los rumores en un comentario en su Instagram, el hecho de que no forme parte de la plantilla para este partido hace crecer que el acuerdo está más cerca que lejos. En las últimas horas, el equipo turco ya habría enviado al entorno del central la propuesta de contrato y se habría acordado con el City una cifra de traspaso cerca de los 20 millones de euros.

Por otra parte, el portero Éderson sí que ha entrado en la convocatoria, pero se ha visto nuevamente relegado al banquillo. El Galatasaray es también el equipo con el que negocia el City para vender al cancerbero, aunque aún no se han llegado a los acuerdos económicos deseados. Paralelamente, Gianluigi Donnarumma, apartado de la disciplina del PSG, sigue esperando a la salida del brasileño para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador del Manchetser City.