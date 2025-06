Guardiola se carga a Grealish: adiós al Mundial y ¿al City?

La temporada de Jack Grealish en el Manchester City ha sido totalmente decepcionante. El extremo inglés ha rendido muy lejos del nivel esperado y, poco a poco, se ha ido apagando hasta convertirse en un habitual del banquillo 'skyblue'.

Lejos queda el Grealish desequilibrante que era una amenaza constante para la defensa rival. El internacional con Inglaterra ha perdido esa 'chispa' que lo convertía en un futbolista diferente. Ya no es un atacante diferencial, y debe recuperar cuanto antes su mejor versión.

PSG - Manchester City: El gol de Jack Grealish / Telefónica

Aunque, todo apunta, a que no será en el Manchester City. No tiene sitio bajo las órdenes de Pep Guardiola. Según señala 'The Telegraph', Jack Grealish no viajará a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes con el equipo 'skyblue' por decisión del club.

Esta decisión se une a los movimientos en el mercado de fichajes. Por el momento, el City ultima los fichajes de Reijnders y Cherki, aunque es posible que todavía lleguen más jugadores. La revolución ha empezado y podría llevarse por delante a Grealish.

Grealish celebra su gol ante el Leicester / EFE

Esta temporada apenas ha disputado 1521 minutos en 32 partidos, logrando tres goles y cinco asistencias. Una participación insuficiente para un jugador de su categoría. Además, teniendo en cuenta que el año que viene hay Mundial, tendrá que encontrar unos minutos lejos del City si quiere acudir a la cita.

El propio Guardiola explicó la necesidad de Grealish de jugar cada tres días, y las pocas opciones que tiene en el conjunto 'skyblue'. "¡Claro que tiene que jugar! Es un jugador increíble y tiene que jugar a fútbol cada tres días. No pasó esta temporada, tampoco en la anterior. Pero necesita hacerlo. Si no aquí con nosotros, en otro sitio", apuntó.

Parece claro que el inglés tiene los días contados en el City, y dejarlo fuera del Mundial de Clubes es una nueva demostración de su poca relevancia en el equipo. Ahora, la pregunta reside en donde seguirá con su carrera profesional.