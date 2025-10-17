Guardiola bromea con su retirada

El Manchester City finalizó la pasada temporada muy lejos del nivel esperado. Con una de las mayores crisis de Pep Guardiola como entrenador, el conjunto 'skyblue' ni siquiera fue capaz de luchar por los grandes títulos. Ni FA Cup, ni Premier League, ni Champions se sumaron al palmarés 'cityzen' en el curso anterior. Y tampoco fue mejor la aventura del Mundial de Clubes.

Esta campaña el camino del City está siendo muy irregular. Después de una importante inversión en el mercado de fichajes, con incorporaciones de primer nivel como Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki o Gianluigi Donnarumma, entre otros, los resultados no reflejan las expectativas de los directivos 'cityzens'.

Gianluigi Donnarumma durante el partido entre Manchester City y Manchester United / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

No obstante, poco a poco, Pep Guardiola está siendo capaz de construir un nuevo equipo, con todo lo que conlleva esto. En ese sentido, el conjunto 'skyblue' encadena cuatro partidos sin perder, con tres victorias (Manchester United, Burnley y Brentford) y un empate (Arsenal). Y la próxima parada tras el parón es el duelo contra el Everton.

Pese a no estar pasando por su mejor momento, todo apunta a que Guardiola tiene cuerda para rato. Tiene contrato hasta el 2027 tras su última renovación, aunque en la previa del partido contra los 'Toffees' se permitió bromear acerca de tomarse un descanso o incluso retirarse de los banquillos.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

"Pueda que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello", apuntó este viernes el técnico catalán. "Hemos cambiado mucho en el último año más o menos y, aun así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí. Tanto en el Barcelona como en el Bayern sentí que cuando yo fuese el problema daría un paso al lado, no quiero causar problemas. Pero aquí siento que todavía tenemos las ganas y la energía para intentar que cada temporada sea mejor que la anterior", agregó.

"Ahora mismo, aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo. Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre y decir que vamos a ganar esto o lo otro. Veo que estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejor. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí", finalizó Guardiola.