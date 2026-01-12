Guardiola bendice a su fichaje de 72 millones: "Es un buen tipo"

El Manchester City de Pep Guardiola, después de la histórica goleada en la FA Cup contra el Exeter (10-1), vuelve este martes a la competición para afrontrar el duelo de semifinales de la Carabao Cup contra el Newcastle, vigente campeón del torneo tras ganar al Liverpool en la final de 2025. Un encuentro que ha quitado el sueño al técnico catalán. "No dormí anoche pensando en cómo mi genio podría idear un plan para Eddie Howe", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa al partido, en referencia a su homólogo en las Urracas.

"Han pasado muchos años desde que Eddie Howe tomó las riendas del equipo, y fíjate en cuántos partidos han ganado en el último minuto, gracias al empuje del público", comentó Guardiola, remarcando que St. James Park es un "estadio especial", por lo que espera una eliminatoria tan complicada como la que protagonizarán Arsenal y Chelsea por el otro lado del cuadro. Para el entrenador citizen, el hecho de que el Newcastle defienda título, no debería suponer "una mayor presión" para ellos. "Llevan muchos años rindiendo a un gran nivel y ahora volvemos a estar aquí, ganaron la temporada pasada, llegaron a semifinales y son los campeones, lo que supone una oportunidad para que muchos jugadores nuevos lleguen a la final", analizó.

De la misma manera, tampoco debe ser un aliciente para el Manchester City la goleada en la FA Cup, un 10-1 que no debería ser nada especial para un equipo como el suyo. "No pido mucho. Hacemos nuestro trabajo. La mejor forma de mostrar respeto es hacer lo que hay que hacer. No diría que sea nada especial. Si echamos la vista atrás a nuestra etapa aquí, no sería nada del otro mundo haber marcado 10 goles contra el Exeter", afirmó un Guardiola exigente con su trabajo.

"La temporada pasada no merecíamos ganar más que un trofeo, porque no jugamos bien", afirmó en rueda de prensa. "La satisfacción de ganar un trofeo cuando no jugamos bien puede darse, por suerte en las fases eliminatorias. No se trata de eso, créanme. Estamos aquí para hacer que el equipo juegue mejor, para sentir la satisfacción de hacer un buen partido por nosotros mismos y por nuestros aficionados, para que digan: «¡Nos lo hemos pasado bien durante los 95 minutos!». Esa es la clave", continuó, asegurando que en el futuro, "las cosas que podamos hacer mejor, las haremos mejor. Ese es el objetivo, y siempre ha sido así. Y cuando estás en ese proceso, al final luchas por los títulos y puedes ganarlos".

Semenyo, preparado

Para afrontar este partido contra el Newcastle, Guardiola podrá volver a contar con su flamante nuevo fichaje, Antoine Semenyo, quien debutó ya contra el Exeter con gol incluido. "La impresión fue que es un chico muy agradable. Las pocas jugadas que mostró fueron las que ya mostró en el Bournemouth y esperamos que pueda seguir haciéndolo aquí", deseó el de Santpedor sobre el extremo por el eque el City ha pagado 75 millones al Bournemouth.

Por el momento, no desveló cuál será la convocatoria para el partido, emplazando la decisión a después del entrenamiento para valorar cómo se encuentran los jugadores con molestias. Quien probablemente no estará disponible será Rayan Ait-Nouri que regresa de la Copa de África, aunque "desafortunadamente perdió la conexión y llegó un poco tarde".

Estadística negativa

El técnico catalán también se reiteró en su preferencia por unas semifinales a partido único. "Lo dije hace 10 años, cuando ganamos la Carabao Cup, que me encantaría que la semifinal de la Carabao Cup fuera de un solo partido", afirmó, aunque por el momento deberá afrontar un duelo de ida y otro de vuelta, empezando por el complicado St. James Park.

Y es que la estadística no está del lado citizen en sus partidos al feudo del Newcastle. En sus cuatro últimas visitas, el City sólo ha ganado una vez, ha perdido dos y ha empatado otra. En Carabao, en las dos últimas ocasiones en las que se enfrentaron ambos equipos, el triunfo fue también de los 'magpies'. La última vez que Pep Guardiola ganó en el feudo de las Urracas fue en 2024.