Guardiola atiza con los desorbitados precios del Mundial: "El fútbol es para los aficionados"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 aún no ha empezado, y ya ha generado polémica. La cita mundialista continúa coleccionando críticas, sobre todo por el tema de los precios, tanto en los partidos regulares como en la final.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con Gianni Infantino, presidente de la FIFA / DPA vía Europa Press

La FIFA ha impuesto precios que se marchan de lo normal. 400 dólares por una entrada general en un Austria-Argelia en el Arrowhead de Kansas City, 1.600 por un Brasil-Marruecos en el MetLife de Nueva Jersey. El debut de Estados Unidos, más de 2.700 dólares. Los pases VIP van de 15.000 a 25.000 dólares para un partido. Las entradas de la final ya se revenden a más de 2 millones de dólares.

Además, a eso se añade los cambios en los precios del transporte público para la cita. El tren que va desde el centro de Manhattan (Nueva York) al estadio de la final cuesta habitualmente 12,90 dólares. Para el Mundial, el precio será de 150 dólares. En la mayoría de los otros estadios, no se puede acceder con transporte público. El parking para los coches particulares, habitualmente gratuitos y adaptados para hacer 'pregames' (barbacoas), costarán 200 dólares como mínimo para aparcar e ir a ver un partido del mundial.

Unos precios que hacen entender que este Mundial es solo para ricos. Sobre ello ha hablado en rueda de prensa este viernes Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y conocido defensor de las causas populares.

"Antes recuerdo que la Copa del Mundo, años, años atrás era como una celebración de la alegría del fútbol, para las naciones que iban allí, y todos viajaban por todo el mundo, desde otros continentes para ver a su país, para jugar allí, y era asequible", dijo Pep en la previa de la semifinal de la FA Cup ante el Southampton de este sábado en el estadio de Wembley (18:15h CET). "Ahora son tiempos modernos, ¿no? Es tan caro. Pero no estoy allí. Así que no sé la razón. Con un poco de suerte pueden reflexionar."

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Finalmente, Guardiola atisbó: "El fútbol es para los aficionados. Por supuesto que tienes que pensar en los patrocinadores, todo este tipo de cosas, porque de lo contrario no sería sostenible. Todo el mundo lo sabe. Pero los aficionados son la clave para que este negocio pueda seguir funcionando".